Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ

Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ
01 Φεβ. 2026 15:19
Pelop News

Από την στιγμή που εκδόθηκε το δελτίο του Μελντιν Χατντζιτ από την ΚΟΕ, ο τελευταίο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι του ΝΟΠ με το Παλαιό Φάληρο, στην επιστροφή του στην δράση για την water polo league.

Η διοίκηση του ΝΟΠ εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία έκανε γνωστή και επίσημα την προσθήκη του Μαυροβούνιου στους «δαίμονες».

Η ανακοίνωση: «Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 20χρονο διεθνή Μαυροβούνιο Meldin Hadzic για το υπόλοιπο της σεζόν.

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με το σκουφάκι της ομάδας μας!

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΝΟΠ, Meldin»!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 H κακοκαιρία ανέβαλε τη Στέψη Βασίλισσας του καρναβαλιού
15:52 Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία μόλις στα 22 του χρόνια
15:50 Καθαρίζει ο Παναιγιάλειος, ισορροπία στο Θύελλα – Παναχαϊκή
15:33 Εύκολη νίκη και δοκιμές για τους Ανδρες της Ακαδημίας των Σπορ – Φωτογραφίες
15:24 Οι Γυναίκες της Aκαδημίας των Σπορ νίκησε τον Κορυδαλλό – Φωτογραφίες
15:19 Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ
15:16 Αιχμηρό ερώτημα του Βασίλη Αϊβαλή προς τον ΟΛΠΑ και προς τον Κώστα Πελετίδη
15:10 «Βιολάντα»: Πήγαιναν αρκετά σχολεία στο εργοστάσιο για ξενάγηση…
15:02 Το Διακοπτό γιόρτασε τον Πολιούχο του
14:59 Zαχάρω Ηλείας: άνοιξε η γη από την ισχυρή βροχόπτωση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
14:49 Αιγιάλεια: η παράταξη Κώστα Σπηλιόπουλου κόβει πίτα
14:43 Ποτάμι ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς
14:43 Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες
14:41 Νέα ΚΕ του ΚΚΕ: Δείτε ποιοι είναι από την Αχαϊα
14:28 Μια καθ’ όλα Κυνηγετική και Σκοπευτική πίτα στην Πάτρα
14:26 Αγιόκαμπος Λάρισας – «Το νερό που έπεσε περισσότερο και από τον Daniel»
14:19 Παύλος Μαρινάκης: Με «καμία κυβέρνηση» συνεργασία με τον Βελόπουλο
14:17 Ο Προμηθέας προσκλητήριο στη μπασκετική Πάτρα για τον «τελικό» με Μαρούσι
14:16 Μνημόσυνο έκανε ο Αμβρόσιος για τον Χριστόδουλο
14:09 Θάνατος του μπασκετμπολίστα στη Στυλίδα: το δεύτερο χτύπημα της μοίρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ