Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ

Από την στιγμή που εκδόθηκε το δελτίο του Μελντιν Χατντζιτ από την ΚΟΕ, ο τελευταίο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι του ΝΟΠ με το Παλαιό Φάληρο, στην επιστροφή του στην δράση για την water polo league.

Η διοίκηση του ΝΟΠ εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία έκανε γνωστή και επίσημα την προσθήκη του Μαυροβούνιου στους «δαίμονες».

Η ανακοίνωση: «Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 20χρονο διεθνή Μαυροβούνιο Meldin Hadzic για το υπόλοιπο της σεζόν.

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με το σκουφάκι της ομάδας μας!

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΝΟΠ, Meldin»!

