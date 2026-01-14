Και επίσημα ο Κουνδουράκης στον ΝΟΠ

Και επίσημα προπονητής του ΝΟΠ είναι εδώ και λίγη ώρα ο Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος βρέθηκε στην Πάτρα και υπέγραψε συμφωνητικό με την διοίκηση, ενώ το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση: «Ο αντιπρόεδρος του ΝΟΠ Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης παρουσία μελών της διοίκησης, υπογράφει το συμφωνητικό συνεργασίας με τον προπονητή υδατοσφαίρισης Βασίλη Κουνδουράκη στα Γραφεία του Ομίλου.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Κουνδουράκη στην Πάτρα και στον ΝΟΠ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



