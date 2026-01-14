Και επίσημα ο Κουνδουράκης στον ΝΟΠ

14 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Και επίσημα προπονητής του ΝΟΠ είναι εδώ και λίγη ώρα ο Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος βρέθηκε στην Πάτρα και υπέγραψε συμφωνητικό με την διοίκηση, ενώ το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση: «Ο αντιπρόεδρος του ΝΟΠ Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης παρουσία μελών της διοίκησης, υπογράφει το συμφωνητικό συνεργασίας με τον προπονητή υδατοσφαίρισης Βασίλη Κουνδουράκη στα Γραφεία του Ομίλου.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Κουνδουράκη στην Πάτρα και στον ΝΟΠ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

