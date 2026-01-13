Και επίσημα ο Κουνδουράκης στον ΝΟΠ

Και επίσημα ο Κουνδουράκης στον ΝΟΠ
13 Ιαν. 2026 16:49
Και επίσημα νέος τεχνικός του ΝΟΠ είναι εδώ και λίγη ώρα ο Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση του ομίλου και την Τετάρτη αναμένεται να είναι στην Πάτρα για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση: «Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Κουνδουράκη. Ο Έλληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο ενώ παράλληλα, αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη για τα τμήματα Παίδων και Εφήβων, με συνεργάτες τον Βασίλη Κανελλόπουλο και τον Φώτη Γιαννόπουλο.

Ο Βασίλης Κουνδουράκης, τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Κραβαρίτη στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού. Ως Βοηθός Προπονητής, συμμετείχε σε δύο συνεχόμενα Final-Four του Champions League όπου τη σεζόν 2023-24 έφτασε ως τον τελικό. Επίσης, κατέκτησε -ως μέλος του τεχνικού επιτελείου των Ερυθρολεύκων- ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και δύο εγχώρια Σούπερ Καπ. Επιπλέον, μετράει ακόμα μία θητεία στον Ολυμπιακό καθώς τη σεζόν 2008-09 αποτέλεσε τον συνεργάτη του Χάρη Παυλίδη στην γυναικεία ομάδα των Πειραιωτών, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Τις σεζόν 2016-18 εργάστηκε στον Ν.Ο. Λάρισας, τον οποίο οδήγησε στην Α1 Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία του ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Ν.Ο. Ρεθύμνου όπου για τις σεζόν 2019-21 συμμετείχε στην Α1 με το χαμηλότερο ηλικιακό ρόστερ της κατηγορίας.

Συνεχίζεται λοιπόν απρόσκοπτα η υλοποίηση της βασικής φιλοσοφίας της Διοίκησης για ανάπτυξη των αγωνιστικών τμημάτων του Ομίλου με την άμεση διασύνδεσή τους με την ανδρική ομάδα και με μέσο τη συστηματική καθημερινή προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά.

Βασίλη, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του ΝΟΠ”!

