Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών

Ο νεαρός τεχνικός επιστρέφει μετά από 2,5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
30 Ιαν. 2026 13:01
Pelop News

Την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Θανάση Παπουτσή στον πάγκο της ομάδας, ανακοίνωσε η διοίκηση του Αρη Πατρών. Συνοπτικά:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θανάση Παπουτσή, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει τον συλλογο από εδώ και πέρα.
Ο Θανάσης επιστρέφει στον “ερυθρόλευκο” πάγκο μετά από 2,5 χρόνια (σ.σ. για την ακρίβεια 2 χρόνια, 6 μήνες και 15 ημέρες) και εμείς θα τον καλωσορίσουμε όπως τότε, τονίζοντας ότι ο Παπουτσής δεν είναι ένας απλός προπονητής για τον σύλλογο, αλλά βασικό μέλος της οικογένειας και έτσι θα παραμείνει για όλους εσαεί. Αναμένουμε και πάλι να δούμε τα όσα καλά προσέφερε και στην πρώτη του θητεία και αν οι καταστάσεις το επιτρέψουν, να ολοκληρώσει αυτό που έμεινε μισό τότε! Θανάση καλωσόρισες και πάλι…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
12:35 Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι: Σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας και «ξεμπλοκάρισμα» έργου άνω των 90 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ