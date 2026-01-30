Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών

Την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Θανάση Παπουτσή στον πάγκο της ομάδας, ανακοίνωσε η διοίκηση του Αρη Πατρών. Συνοπτικά:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θανάση Παπουτσή, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει τον συλλογο από εδώ και πέρα.

Ο Θανάσης επιστρέφει στον “ερυθρόλευκο” πάγκο μετά από 2,5 χρόνια (σ.σ. για την ακρίβεια 2 χρόνια, 6 μήνες και 15 ημέρες) και εμείς θα τον καλωσορίσουμε όπως τότε, τονίζοντας ότι ο Παπουτσής δεν είναι ένας απλός προπονητής για τον σύλλογο, αλλά βασικό μέλος της οικογένειας και έτσι θα παραμείνει για όλους εσαεί. Αναμένουμε και πάλι να δούμε τα όσα καλά προσέφερε και στην πρώτη του θητεία και αν οι καταστάσεις το επιτρέψουν, να ολοκληρώσει αυτό που έμεινε μισό τότε! Θανάση καλωσόρισες και πάλι…».

