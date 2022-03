Και Ευρωλίγκα και Σπανούλης – Το πρόγραμμα στο «Adidas Next Generation Tournament»

Το μεγάλο ντέρμπι της Πάτρας ανάμεσα σε Προμηθέα και Απόλλωνα μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως η μπασκετική γιορτή συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς αυτήν την εβδομάδα στην πόλη μας, με κερασάκι στην τούρτα το «Adidas Next Generation Tournament», τη λεγόμενη «Ευρωλίγκα των Μικρών» (ή Εφήβων για να είμαστε πιο ακριβείς ηλικιακά)!

Συγκεκριμένα, το τριήμερο 25-27 Μαρτίου το «Τόφαλος» θα φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ και κάποιους από τους παίκτες που μέσα στην επόμενη 10ετία (ίσως και αρκετά νωρίτερα) θα τους δούμε να πρωταγωνιστούν στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενδεχομένως και στο ΝΒΑ. Ποιοι θα δώσουν «παρών στους σπουδαίους αγώνες; Ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα, η Μπακάμπι Τελ Αβίβ, η Στέλα Ατζούρα της Ρώμης, η Ακαδημία Μπάσκετ του Εσίνκι, η Ακαδημία του Ζάζα Πατσούλια (πήρε τη θέση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που αποκλείστηκε εξαιτίας της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία), αλλά και οι Εφηβοι του Προμηθέα, καθώς και μια μικτή ομάδα, η U18 NGT Patras, ένα συγκρότημα με επίλεκτους αστέρες από όλη την Ευρώπη με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη στο εν Ελλάδι ντεμπούτο του στους πάγκους!

ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Ο «KILL BILL»

Ο «Kill Bill» βρίσκεται από σήμερα στην Πάτρα και μάλιστα στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια για το Eurocup η ΚΑΕ Προμηθέας θα τον τιμήσει για την προσφορά του στο ελληνικό και το διεθνές μπάσκετ.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η μπασκετική πανδαισία δεν θα περιλαμβάνει μόνο τους αγώνες του «Adidas Next Generation Tournament», στο «Τόφαλος», αλλά και πολλές ακόμη παράλληλες δράσεις. Αυτές είναι οι εξής:

– Το Next Gen Experience, μια μεγάλη μπασκετική «εμπειρία» για ακαδημίες από όλη την Ελλάδα, με ομάδες όλων των ηλικιών, αγοριών και κοριτσιών, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν φιλικά-προπονητικά διπλά σε όλη την πόλη μετά από την σύμπραξη Προμηθέα, Παναχαϊκής, Αίολου Αγυιάς και Ολυμπιάδας και φυσικά θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια του ANGT.

– Το τουρνουά 3X3 υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΗ, που θα λάβει χώρα στους εξωτερικούς χώρους του «Τόφαλος» στις 25-27 Μαρτίου. Παιδιά κάθε ηλικίας και φύλου θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να διασκεδάσουν ακριβώς έξω από το στάδιο που θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο τουρνουά και να ζήσουν ένα πλούσιο τριήμερο με αύρα Ευρωλίγκας!

– Το «Next Gen Metropolitan College Talks», μια σειρά διαλέξεων που θα καλύψουν θεματολογία σχετική με τον αθλητισμό όπως sports biomechanics, sports physiology & injuries και sports nutrition, τις οποίες διοργανώνει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο ακαδημαϊκός εταίρος της ΚΑΕ Προμηθέας, στους χώρους του Πάρκου του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο. Μετά το τέλος της κάθε διάλεξης, οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον επόμενο αγώνα του ANGT και να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να ζήσουν την δράση του Ευρωπαϊκού τριημέρου από κοντά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3: Μπαρτσελόνα-Ακαδημία Μπάσκετ Ζάζα Πατσούλια (9.30π.μ.), Μακάμπι τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (11.30π.μ.), Προμηθέας-Ακαδημία Μπάσκετ Ελσίνκι (1.30μ.μ.), Στέλα Ατζούρα-U18 NGT Patras (3.30μ.μ.), Ακαδημία Μπάσκετ Ζάζα Πατσούλια-Μακάμπι Τελ Αβίβ (6.30μ.μ.), Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα (8.30μ.μ.).

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3: U18 NGT Patras-Προμηθέας (9.30π.μ.), Ακαδημία Μπάσκετ Ελσίνκι-Στέλα Ατζούρα (11.30π.μ.), Ολυμπιακός-Ακαδημία Μπάσκετ Ζάζα Πατσούλια (1.30μ.μ.), Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (3.30μ.μ.), Προμηθέας-Στέλα Ατζούρα (6.30μ.μ.), U18 NGT Patras-Ακαδημία Μπάσκετ Ελσίνκι (8.30μ.μ.).

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3: Αγώνας για 7η-8η θέση (9π.μ.), αγώνας για 5η-6η θέση (11.15π.μ.), αγώνας για 3η-4η θέση (1.30μ.μ.), αγώνας για 1η-2η θέση (4μ.μ.).