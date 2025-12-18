Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών

«Βροχή» οι κλήσεις της ΝΕΠ στις «μικρές» Εθνικές ομάδες για την περίοδο των εορτών. Σειρά είχε και η πολίστρια της γυναικείας ομάδας πόλο των «δελφινιών» Ραφαέλα Κακαϊδή, η οποία κλήθηκε να πάρει μέρος στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας Νέων Γυναικών που θα ξεκινήσουν την Κυριακή στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.

