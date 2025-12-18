Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
Η νεαρή πολίστρια της ΝΕΠ Ραφαέλα Κακαϊδή κλήθηκε να συμμετάσχει στις προπονήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Νέων Γυναικών.
«Βροχή» οι κλήσεις της ΝΕΠ στις «μικρές» Εθνικές ομάδες για την περίοδο των εορτών. Σειρά είχε και η πολίστρια της γυναικείας ομάδας πόλο των «δελφινιών» Ραφαέλα Κακαϊδή, η οποία κλήθηκε να πάρει μέρος στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας Νέων Γυναικών που θα ξεκινήσουν την Κυριακή στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.
