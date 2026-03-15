Και ο Σαμαράς στα πανηγύρια της Καλαμάτας για τη μεγάλη επιστροφή

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται για μια ιστορική μέρα, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β’ θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου για την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η «Μαύρη Θύελλα» ολοκληρώνει μια εξαιρετική σεζόν, που τη φέρνει ξανά στη Stoiximan Super League, με τον κόσμο της να ετοιμάζεται να γιορτάσει την πολυπόθητη άνοδο.

Στο γήπεδο είναι και ο Μεσσήνιος πρώην Πρωθυπουργός και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αντώνης Σαμαράς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά για να γιορτάσει μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους το ιστορικό αυτό επίτευγμα της «Μαύρης Θύελλας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



