Και ο Σαμαράς στα πανηγύρια της Καλαμάτας για τη μεγάλη επιστροφή

Ποιος προσκάλεσε στο γήπεδο τον πρώην Πρωθυπουργό και ανεξάρτητο πλέον βουλευτή.

15 Μαρ. 2026 15:51
Pelop News

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται για μια ιστορική μέρα, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β’ θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου για την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η «Μαύρη Θύελλα» ολοκληρώνει μια εξαιρετική σεζόν, που τη φέρνει ξανά στη Stoiximan Super League, με τον κόσμο της να ετοιμάζεται να γιορτάσει την πολυπόθητη άνοδο.

Στο γήπεδο είναι και ο Μεσσήνιος πρώην Πρωθυπουργός και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αντώνης Σαμαράς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά για να γιορτάσει μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους το ιστορικό αυτό επίτευγμα της «Μαύρης Θύελλας».

