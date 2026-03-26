Και πάλι ο Μπελόσεβιτς στον…δρόμο του Παναθηναϊκού
Οι διαιτητές που θα διευθύν0υν το σημαντικό παιχνίδι με τη Μονακό
Γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μονακό στο Telekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague.
Τον αγώνα Παναθηναϊκός – Μονακό θα διευθύνουν οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονστανίνοφς (Λετονία).
Οι πράσινοι έχουν το ίδιο ρεκόρ με τους Μονεγάσκους (19-14) και θέλουν ακόμα μία νίκη για να κάνουν σημαντικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ.
