Και το Πατρινό Καρναβάλι… αρχίζει! Απόψε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης, παραλαβή λαβάρου, dj πάρτυ και όλα όσα θα δείτε στη μεγάλη γιορτή

Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Πάτρα δίνει το σύνθημα για την επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, εγκαινιάζοντας έναν θεματικό κύκλο εκδηλώσεων που εκτείνεται σε όλο το σαββατοκύριακο και συνδυάζει δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η σειρά των εκδηλώσεων αποκαλύπτει έναν προσεκτικά δομημένο προγραμματισμό, που στοχεύει στη συμμετοχή, στη συλλογικότητα και στη ζωντανή εμπειρία του κοινού.

Η αρχή γίνεται το μεσημέρι με την παραλαβή του καρναβαλικού λαβάρου από τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ στις 12:00 στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, μεταφέροντάς το από τον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:15, η παράδοση του λαβάρου στο Δημαρχείο, σε μια συμβολική στιγμή που ενώνει τα παιδιά, τους εθελοντές και τα μέλη των καρναβαλικών επιτροπών. Στις 12:30 η Πλατεία Γεωργίου γεμίζει ρυθμό και ενέργεια με το DJ party, προετοιμάζοντας τους πολίτες για τη βραδινή κορύφωση.

Το βράδυ, στις 21:00, πραγματοποιείται η Τελετή Εναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θεματικό τίτλο «Βγες από την Οθόνη». Το πρόγραμμα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία του Διονύση Μπάστα, βασίζεται στη συλλογικότητα, στη ζωντανή εμπειρία και στη φυσική ανθρώπινη παρουσία. Περίπου 300 άτομα συμμετέχουν, με μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες και ηθοποιούς, αποτυπώνοντας τη δημιουργική φλόγα της πόλης και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Την ίδια ώρα ξεκινά και το Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού, με εκκίνηση από την Πλατεία Γεωργίου, προσκαλώντας τους πολίτες σε μια διαδραστική εμπειρία.

Η συνέχεια δίνεται την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με δύο βασικές δράσεις: στις 11:00 ξεκινά η Καρναβαλούπολη «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων, ενώ στις 18:00 πραγματοποιείται η παραλαβή σακούλας για το Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού στην Πλατεία Γεωργίου, ανοίγοντας τον δεύτερο κύκλο διαδραστικών εμπειριών.

Ο φετινός θεματικός κύκλος εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού δίνει έμφαση στη συμμετοχή και στη ζωντανή εμπειρία της πόλης, συνδυάζοντας δημιουργία, ψυχαγωγία και συλλογικότητα. Μέσα από μουσική, χορό, θέατρο και παιχνίδι, οι πολίτες γίνονται κομμάτι της γιορτής, αναδεικνύοντας τον Καρναβάλι ως ένα ζωντανό κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών περιλαμβάνει:

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

– Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Ατλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34, Δεμένικα στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός – Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη))

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

– Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» στην πλ. Ντε Μιράντα (στο Στάδιο Παναχαϊκής στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός – «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; » (ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ – 11:00).

