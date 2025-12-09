Καϊμακτσαλάν: Βουνό για όλα τα γούστα

Ιδανικότερη εποχή για να επισκεφτείς την περιοχή είναι την περίοδο των Χριστουγέννων

Καϊμακτσαλάν: Βουνό για όλα τα γούστα
09 Δεκ. 2025
Η σημερινή μας επιλογή είναι το όρος Καϊμακτσαλάν, που φιλοξενεί και το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο και είναι μια καλή επιλογή για χριστουγεννιάτικη απόδραση.

Εκεί κοντά βρίσκονται τα διάσημα Λουτρά Πόζαρ. Γνωστά κι ως Λουτρά της Αριδαίας ή απλώς Πόζαρι στην τοπική διάλεκτο, Η Λουτρόπολη της Αριδαίας είναι ουσιαστικά ένα σύνολο γεωθερμικών πηγών που απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα από τη σημερινή κωμόπολη της Αριδαίας και φημίζεται για την ευεργετική δράση στο σώμα των ιαματικών πηγών.

Με ιατρικά αποδεδειγμένη την ευεργετική επίδραση των υδάτων τους ενάντια σε διάφορες παθήσεις, τα Λουτρά Πόζαρ έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από το υπουργείο Τουρισμού, ενώ προσφέρουν αρκετές εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, πριβέ ή οικογενειακές, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Βέβαια, αν αναζητάτε λίγο περισσότερη διασκέδαση στο χιόνι αυτή τη φορά, δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε προς τα δυτικά και να ανηφορίσετε προς το Χιονοδρομικό Κέντρο στο Καϊμακτσαλάν, μια ανάσα από τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Το χιονοδρομικό κέντρο σε ύψος 2.524 μέτρων είναι από τα πιο επισκέψιμα και δημοφιλή χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας, ενώ κάθε φορά που το στρώνει, έστω και λίγο, γεμίζει με κόσμο από τις γύρω περιοχές που τρέχουν στις βουνοκορφές, για να απολαύσουν ατελείωτη διασκέδαση μέσα στο χιόνι και στο κρύο. Μην ξεχνάτε πως με αφετηρία το Καϊμακτσαλάν, μπορείτε να οργανώσετε κι ένα μίνι χιονοδρομικό τουρ μέχρι τα Τρία-Πέντε Πηγάδια στη Νάουσα και να πάρετε έτσι μια καλή γεύση της χιονοδρομικής εμπειρίας στη Βόρεια Ελλάδα.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι πως σε μικρή απόσταση από το χιονοδρομικό και μετά από περίπου 30 λεπτά προσεκτικής ανάβασης, βρίσκεται το σερβικό μνημείο πεσόντων του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Η μικρή εκκλησία του Προφήτη Ηλία με τους πολύ χαρακτηριστικούς αιχμηρούς τρουλίσκους που όμοιά τους σπάνια συναντάμε στον ελληνικό χώρο, χτίστηκε το 1916 ως μνημείο πεσόντων αφιερωμένο στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στις αιματηρές μάχες μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας.

