Καιρός: Ανοιξιάτικο διάλειμμα πριν την επιδείνωση, τι προβλέπεται για την Πάτρα

Άνοιξη θα θυμίζει το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τη θερμοκρασία να καταγράφει άνοδο και να αγγίζει κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η βελτίωση αναμένεται να είναι πρόσκαιρη, καθώς από τη Δευτέρα επιστρέφει η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η μεταβολή του καιρού θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας. Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με έμφαση στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά.

Ο καιρός στην Πάτρα

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα Κυριακή στην Πάτρα. Η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως έως τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογες μεταβολές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα νεφελώδης, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ανησυχία στον Έβρο

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στον νομό Έβρου και ειδικότερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της στάθμης των υδάτων. Ο δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε ενέργειες τεχνητής εκτόνωσης, προκειμένου να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο νερού που εισέρχεται από υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας.

Η στάθμη του ποταμού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού, φτάνοντας τα 5,82 μέτρα, όταν το όριο επιφυλακής ορίζεται στα 4,80 μέτρα. Παράλληλα, μέσω ρηματικής διακοίνωσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πλημμύρας σε περίπου 5.000 στρέμματα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις από ιρλανδικές διαβάσεις και να λάβουν μέτρα προστασίας για τα ζώα τους, καθώς αναμένονται αυξημένες εισροές υδάτων τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτική πρόγνωση

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20°C.

Αύριο Δευτέρα 9/2:

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και σταδιακά σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι, ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια.

Την Τρίτη 10/2:

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στα βόρεια από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Τετάρτη 11/2:

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα δυτικά και νότια. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα.

Την Τσικνοπέμπτη 12/2:

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, με πιθανότητα πρόσκαιρα ισχυρών φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

