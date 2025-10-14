Καιρός: Χειμωνιάζει τις επόμενες ημέρες, τι προβλέπει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος

Ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος προειδοποιεί για επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού στη χώρα τις επόμενες ημέρες, λόγω ψυχρών αερίων μαζών πολικής προέλευσης που έχουν μεταφερθεί στην Α-ΒΑ Ευρώπη. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση.

Σήμερα, Τρίτη, προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές στη Νότια Πελοπόννησο, το Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Κρήτη και την κεντροανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, το σκηνικό αλλάζει με έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα.

Αύριο Τετάρτη (15/10), παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και πιθανώς Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Α. Αιγαίο και το Καρπάθιο.

Την Πέμπτη (16/10), τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, Θεσσαλία και κεντροδυτική Μακεδονία. Άνεμοι ΒΑ έως ΝΑ με ένταση έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (17/10), υψηλή πιθανότητα για αξιόλογης έντασης βροχές και καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα.

