Καιρός: Εναλλαγή συννεφιάς και ήλιου με τοπικές μπόρες, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Μεταβλητός παραμένει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, συνοδευόμενες από τοπικούς όμβρους, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι δυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 21 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει κατά τόπους τους 24 με 25 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν παροδικά τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς.

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

Καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από τις προμεσημβρινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, με πιθανότητα καταιγίδων στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, με τους ανέμους στα νότια να φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

