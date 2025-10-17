Καιρός: Εντονα φαινόμενα σε δύο δόσεις, πότε αναμένεται βελτίωση ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα δυτικά και την Ήπειρο, με τον δορυφόρο της ιαπωνικής υπηρεσίας JAXA να καταγράφει πάνω από 100 χιλιοστά βροχής το τελευταίο 24ωρο, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση το Σάββατο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας μέσα στις επόμενες ημέρες, προτού ο καιρός σταθεροποιηθεί και η θερμοκρασία σημειώσει αισθητή άνοδο.

Συγκεκριμένα, το πρώτο κύμα αναμένεται από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας, ενώ το δεύτερο από Τετάρτη προς Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν ένα «μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου»

«ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της

@Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα:

Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλες περιοχές.

Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε…)».

Ο καιρός το Σάββατο

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.

Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

