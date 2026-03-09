Καιρός: Η Άνοιξη είναι εδώ! Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα

Καιρός: Η Άνοιξη είναι εδώ! Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά
09 Μαρ. 2026 19:18
Pelop News

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της  ΕΜΥ ο καιρός αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου θα είναι ανοιξιάτικος και γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
19:36 Δείτε ποια πατρινή βολειμπολίστρια σήκωσε κούπα με τον Πανιώνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ