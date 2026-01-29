Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη επιδείνωση σήμερα Πέμπτη 29/01/2026 με καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, στη Δυτική Ελλάδα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη.

Στην Πάτρα, δυνατοί άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις είναι σήμερατα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα βρέχει κατά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά τόπους μικρής έκτασης καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 5-6 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜY, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Λόγω του παγετού στο οδόστρωμα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια στην:

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Διακοπτού – Ε.Ο. Καλαβρύτων-Αιγίου (Μέσω Πτέρης)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Πατρών (Μέσω Χαλανδρίτσας)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Κλειτορίας (Μέσω Πριολίθου)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Κλειτορίας (Μέσω Λουσών)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

2. Στους κεντρικούς δρόμους των χωριών:

Ρακίτα-Λεόντιο και Καλέντζι, του Δήμου Ερυμάνθου, όπως και στον δρόμο που οδηγεί από Χαλανδρίτσα προς Ρακίτα, λόγω παγετού η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια.

3. Λόγω παγετού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια:

α) Από Αυχένα Πριολίθου Καλαβρύτων μέχρι Κλειτορία.

β) Από Καστριά Καλαβρύτων μέχρι Κλειτορία.

γ) Από Αυχένα Πριολίθου Καλαβρύτων μέχρι Σοποτό.

δ) Από Κλειτορία μέχρι διασταύρωση Ε.Ο.111 (Παγκράτι Καλαβρύτων).

4. Στην Επ. Ο. Κουνινάς-Λόπεση Αιγιαλείας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια και επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

5. Στην παραλιακή οδό των Διγελιωτίκων Αιγιαλείας, υφίσταται καθίζηση του οδοστρώματος, οφειλόμενη στη διάβρωση της οδού από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσχέρεια.

6. Στην Επ. Ο. Φτέρης – Καλαβρύτων, από 21ο-22ο χλμ στο ύψος του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών και μεγάλων λίθων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Καλάβρυτα, ενώ η κυκλοφορία προς Αίγιο διεξάγεται με δυσχέρεια.

