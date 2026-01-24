Καιρός: Λασποβροχές, καταιγίδες και 20άρια – Ο «μαλακός» χειμώνας και η πρόβλεψη για την Πάτρα

Ο καιρός των επόμενων ημερών αναμένεται ιδιαίτερα μεταβλητός, με ένα μίγμα ήπιων θερμοκρασιών, βροχοπτώσεων, καταιγίδων και μεταφοράς σκόνης, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Παρά το χειμωνιάτικο ημερολόγιο, το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς, ενώ διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα από την Κυριακή και μετά.

Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά βελτιωμένος, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας. Στις περισσότερες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας τους 14 βαθμούς στα βόρεια, τους 15-17 στα ηπειρωτικά και έως 18-19 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός με κύριος χαρακτηριστικό της ημέρας τις νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι των περασμένων ημερών θα κοπάσουν και θα πνέουν Νότιοι – ΝοτιοΑνατολικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 90% τις βραδινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ανάλογη θα είναι η εικόνα του καιρού στην Πάτρα και αύριο Κυριακή, με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και των ανέμων. Συγκεκριμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατούν νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝοτιοΑνατοικοί έως 5 Μποφόρ, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να φτάσουν και τα 6 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει έως 60% τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Μεταβολή από την Κυριακή

Από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση, με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στα δυτικά και έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 19 με 20 βαθμούς.

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα έντονων φαινομένων στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σαχαριανή σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και τη νότια Ελλάδα, δημιουργώντας συνθήκες λασποβροχών.

«Μαλακός» χειμώνας με περισσότερες βροχές

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

Λίγα φαινόμενα την Παρασκευή στα νότια και βελτιωση με άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Νεα μεταβολή του καιρού από βδομάδα με πολλές βροχές κυρίως στα Δυτικά τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο , πιθανόν ισχυρές.… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 22, 2026

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα υγρό μοτίβο, με αυξημένες βροχοπτώσεις και θετική θερμοκρασιακή ανωμαλία, γεγονός που υποδηλώνει έναν ήπιο χειμώνα χωρίς ισχυρές ψυχρές εισβολές. Για το διάστημα από 26 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου προβλέπεται θετική ανωμαλία υετού κυρίως στη δυτική χώρα και το Ιόνιο, με επεκτάσεις σε τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης.

Προσοχή σε ανέμους, σκόνη και έντονα φαινόμενα

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα για τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, λόγω των ισχυρών νοτιάδων, της σκόνης και των έντονων βροχοπτώσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Η εξέλιξη του καιρού θα επικαιροποιείται, καθώς τα διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάζουν τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

