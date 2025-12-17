Καιρός με τοπικές βροχές σήμερα 17/12, οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα

Γενικά ο καιρός σήμερα Τετάρτη 17/12/2025, θα είναι αίθριος ωστόσο αραιές νεφώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου θα είναι και πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ήπειρος και η δυτική Μακεδονία, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές και ελαφριές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, τόσο νωρίς το πρωί όσο και αργά τη νύχτα, δημιουργώντας πιθανώς δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, στα δυτικά από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι ενδέχεται το πρωί να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 17 έως 18 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά έως και τους 20 βαθμούς στα νότια. Τις πρωινές ώρες, αναμένεται παγετός σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο νυχτερινό κρύο.

Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος μέχρι την Παρασκευή, με θερμοκρασίες το μεσημέρι από 16 έως 18 βαθμούς. Ωστόσο, τα βράδια το κρύο θα είναι έντονο, ιδιαίτερα στη Φλώρινα και την Τρίπολη, όπου ο υδράργυρος μπορεί να πέσει και στους -5 βαθμούς.

Η ανομβρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Από το βράδυ της Παρασκευής, όμως, η εικόνα αλλάζει, καθώς αναμένονται βροχές από τα δυτικά, με πρώτες να επηρεάζονται η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, φτάνοντας στις Κυκλάδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Θεσσαλία.

Από το Σαββατοκύριακο ξεκινά περίοδος διαδοχικών βροχοπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τα Χριστούγεννα, ίσως και λίγο παραπάνω. Όσο πλησιάζουν οι γιορτές, τα φαινόμενα προβλέπεται να ενταθούν, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει φυσιολογική για την εποχή.

Μετά τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα αποκτήσει πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα, με τη θερμοκρασία να πέφτει σταδιακά, όπως είναι λογικό για την περίοδο.

Ο Καιρός σήμερα 17/12/2025

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, όπου στη δυτική Μακεδονία θα είναι πιο πυκνές και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας και την Ήπειρο και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τις πρωινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

