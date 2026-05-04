Καιρός: Μετά τα χιόνια στα ορεινά, έρχονται 30άρια – Επανέρχεται η άνοιξη

Μόλις ένα 24ωρο μετά τις εικόνες χειμώνα που καταγράφηκαν σε ορεινές περιοχές, όπως η Πάρνηθα, η Ζήρεια και τα Καλάβρυτα, το σκηνικό αλλάζει πλήρως, επιβεβαιώνοντας την έντονη αστάθεια που χαρακτηρίζει τη φετινή άνοιξη.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από Δευτέρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννης Καλλιάνος, από τη Δευτέρα 5 Μαΐου καταγράφεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κινηθεί μεταξύ 18 και 21 βαθμών. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται την Τρίτη, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 26 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.

Καλοκαιρινό «άγγιγμα» μέχρι τα μέσα της εβδομάδας

Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει εκ νέου τους 26-28 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Η κορύφωση της θερμής εισβολής αναμένεται την Πέμπτη, όταν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά, οι τιμές θα φτάσουν τους 24 έως 27 βαθμούς.

Ανάλογες θερμοκρασίες προβλέπονται και για τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές καλοκαιριού παρά σε άνοιξη.

Πιθανή νέα άνοδος με αφρικανικές αέριες μάζες

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας προς τα τέλη της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ενδέχεται να κινηθούν προς την Ελλάδα μέσω της κεντρικής Μεσογείου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον υδράργυρο.

Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου ενδέχεται να ξεπεράσουν τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενισχύοντας την αίσθηση πρόωρου καλοκαιριού.

Επιφυλάξεις για την εξέλιξη του φαινομένου

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια του πιθανού θερμού επεισοδίου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο καιρός των επόμενων ημερών θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, παρά την πρόσφατη χειμωνιάτικη παρένθεση που προηγήθηκε.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

