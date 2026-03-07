Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές – Πού θα επιμείνουν τα σύννεφα, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Με παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν.

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και τις πρωινές ώρες θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς, πρόσκαιρες βροχές.

Κατά τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες, η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη σε περιοχές των δυτικών και βόρειων ηπειρωτικών.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου προβλέπονται νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί έως και 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 90% τις βραδινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ανάλογος αναμένεται να είναι ο καιρός και αύριο Κυριακή 8 Μαρτίου, με καθαρούς ουρανούς και την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έω; 18 βαθμούς παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 89% κατά τη διάρκεια του βραδιού.

Αναλυτικά ο καιρός ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί κυρίως στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς, ενώ στα βορειότερα νησιά θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις έως τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα σύντομων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 8 Μαρτίου

Για αύριο Κυριακή 8 Μαρτίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας τους 13 με 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 με 18 στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

