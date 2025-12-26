Καιρός – Πάτρα: Ερχεται κρύο με το νέο έτος

Καιρός - Πάτρα: Ερχεται κρύο με το νέο έτος
26 Δεκ. 2025 15:36
Pelop News

Συννεφιά κι ελαφρύ χιονόβροχο τα Χριστούγεννα, πτώση της θερμοκρασίας την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Αυτή είναι οι πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, όπως τη διατύπωσε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Σιδέρης, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» στον Peloponnisos FM 103,9.

«Ο καιρός τα Χριστούγεννα θα είναι σχετικά ήπιος, σαν ήρεμη πρώτη πράξη, όμως από την Πρωτοχρονιά κι έπειτα θα ζήσουμε την καρδιά του χειμώνα, σαν να ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του ψυγείου» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σιδέρης.

«Την Παρασκευή θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το μέγεθος του ψύχους που θα επικρατήσει μέχρι τα Θεοφάνεια, αν και ο καιρός σε κάθε περίπτωση θα είναι καθαρά χειμωνιάτικος» πρόσθεσε ο έμπειρος μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι «η όποια μικρή αβεβαιότητα παραμένει, λόγω διαφωνίας των μετεωρολογικών μοντέλων. Μπορούμε να δούμε είτε ανεκτό κρύο, φυσιολογικό για την εποχή που διανύουμε, είτε τα πρώτα έντονα χιονόβροχα του χειμώνα. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία και την ηρεμία μας κι ας απολαύσουμε τις γιορτές με ασφάλεια και ζεστασιά».

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα νότια
ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί-βορειοανατολικοί
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Μικρή πτώση θερμοκρασίας

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια. Πιθανά χιόνια στα ορεινά, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κεντρική, βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: Ελάχιστες 3-6°C, μέγιστες 11-14°C

