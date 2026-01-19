Καιρός: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια σήμερα, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ψυχρή εισβολή σήμερα σε όλη τη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά και θυελλώδεις ανέμους. Αναλυτική πρόγνωση και η εξέλιξη του καιρού για όλη την εβδομάδα

Καιρός: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια σήμερα, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα
19 Ιαν. 2026 7:50
Pelop News

Ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας και δυσμενείς καιρικές συνθήκες επικρατούν σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το κύμα ψύχους συνοδεύεται από θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους, οι οποίοι στα νοτιοδυτικά πελάγη φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ορεινά αλλά και ημιορεινά τμήματα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο θα επηρεάσουν τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου. Στις ίδιες περιοχές προβλέπονται χιόνια στα ορεινά, ενώ σε ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους αισθητές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει λιγότερα φαινόμενα, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αναμένονται και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθούν γύρω στους 9 με 11 βαθμούς. Στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες επικρατούν σήμερα, Δευτέρα, στην Αχαΐα, με τον υδράργυρο να καταγράφει χαμηλές τιμές, κυρίως στα ορεινά του νομού. Στην Πάτρα ο καιρός χαρακτηρίζεται από έντονη ψύχρα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο γίνεται πιο αισθητό εξαιτίας των δυνατών ανέμων, οι οποίοι πνέουν σε ολόκληρη την Αχαΐα με εντάσεις που αγγίζουν τα 6 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη αναμένεται διατήρηση των χαμηλών θερμοκρασιών, με βροχές και χιονόνερο σε αρκετές περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Την Τετάρτη προβλέπεται γενικευμένη επιδείνωση, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και σταδιακά σε νησιωτικές περιοχές, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά αναμένεται να είναι εντονότερες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να λείψουν τα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:58 Κίνα: Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης γεννητικότητας
8:49 Πάτρα – Μαρτυρία για Λόρα: Ρωτούσε για περίπτωση εγκυμοσύνης, ο αυτοτραυματισμός και η αλλαγή σχολείου
8:44 Καραχάλιος: Ετοιμάζει καταγγελία κατά Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τη δήλωση «χρειάζεται ψυχίατρο»
8:38 Πληρωμές από σήμερα 19 έως 23/1 από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
8:34 Blackout στο FIR Αθηνών: Τι δείχνει το πόρισμα, φόβοι για νέο συμβάν το καλοκαίρι
8:31 Συνεδρίαση Eurogroup σήμερα υπό τον Πιερρακάκη, η ατζέντα των θεμάτων
8:22 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ξεκίνησε το λαϊκό προσκήνυμα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:18 Μενίδι: Πύρινη κόλαση, κάηκαν τρια εργοστάσια ΦΩΤΟ
8:13 Δείτε που είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα – Καθυστερημένη έναρξη μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας
8:05 ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για 2 εκατ. πολίτες το 2026 – Τι να ελέγξουν οι φορολογούμενοι
7:50 Καιρός: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια σήμερα, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:40 Σήμερα στο Μαξίμου οι αγρότες, οι «κόκκινες γραμμές» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
7:27 Ειρήνη επί πληρωμή
7:25 Ισπανία: Πάνω από 20 νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ
7:13 Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
22:58 Μελέτη Compare the Market: Η Ελλάδα στις λιγότερο ακατάστατες χώρες του κόσμου
22:39 Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ από κάμερα ασφαλείας
22:25 Ισπανία: Νομοσχέδιο για αυστηρό έλεγχο των deepfake και της χρήσης εικόνων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
22:11 Τέλος στην «προσωπική διαφορά»: Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ