Καιρός: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια σήμερα, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας και δυσμενείς καιρικές συνθήκες επικρατούν σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το κύμα ψύχους συνοδεύεται από θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους, οι οποίοι στα νοτιοδυτικά πελάγη φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ορεινά αλλά και ημιορεινά τμήματα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο θα επηρεάσουν τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου. Στις ίδιες περιοχές προβλέπονται χιόνια στα ορεινά, ενώ σε ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους αισθητές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει λιγότερα φαινόμενα, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αναμένονται και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθούν γύρω στους 9 με 11 βαθμούς. Στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες επικρατούν σήμερα, Δευτέρα, στην Αχαΐα, με τον υδράργυρο να καταγράφει χαμηλές τιμές, κυρίως στα ορεινά του νομού. Στην Πάτρα ο καιρός χαρακτηρίζεται από έντονη ψύχρα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο γίνεται πιο αισθητό εξαιτίας των δυνατών ανέμων, οι οποίοι πνέουν σε ολόκληρη την Αχαΐα με εντάσεις που αγγίζουν τα 6 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη αναμένεται διατήρηση των χαμηλών θερμοκρασιών, με βροχές και χιονόνερο σε αρκετές περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Την Τετάρτη προβλέπεται γενικευμένη επιδείνωση, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και σταδιακά σε νησιωτικές περιοχές, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά αναμένεται να είναι εντονότερες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να λείψουν τα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

