Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί βοριάδες σε πολλές περιοχές, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους βοριάδες διαμορφώνεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα νότια και ανατολικά νησιωτικά τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το πρωινό ξεκινά με πιο ήπιες συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, όμως όσο περνά η ημέρα το σκηνικό αλλάζει. Στα βόρεια και αργότερα στα περισσότερα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές, ενώ σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, αλλά και της δυτικής Πελοποννήσου δεν αποκλείονται μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Το βράδυ, η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, στοιχείο που χρειάζεται προσοχή κυρίως για όσους θα κινηθούν οδικώς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Σε Κυκλάδες και Κρήτη οι βοριάδες θα είναι ακόμη πιο ισχυροί, αγγίζοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 18 με 19 βαθμούς, στα βόρεια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα έως τους 19 με 20, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα θα φτάσει γενικά τους 21 με 23 βαθμούς. Στα δυτικά, τοπικά, θα αγγίξει και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Πάτρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ένα μικρό διάλειμμα τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί έως 4 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει έως 54% τις βραδινές ώρες.

Ίδια θα είναι η εικόνα του καιρού και αύριο Κυριακή 19 Απριλίου, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν Ανατολικοί έως 3 Μποφόρ ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αλλάξουν σε Βορειοδυτικούς φτάνοντας έως τα 4 Μποφόρ. Και πάλι, το ποσοστό της υγρασίας θα παραμείνει σε χαμηλά για την περιοχή επίπεδο, φτάνοντας το 59% τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά ο καιρός σε όλη την Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες ώρες της ημέρας και γρήγορα αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια βόρειοι βορειοδυικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

