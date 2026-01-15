Καιρός στην Ελλάδα αύριο με ήπιες θερμοκρασίες και αίθριο ουρανό

Καιρός αύριο στην Ελλάδα – Γενική εικόνα

Ο καιρός στην Ελλάδα αύριο θα κινηθεί σε γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με χαμηλή πιθανότητα φαινομένων και σταθερές θερμοκρασίες για την εποχή. Τα δεδομένα για τον καιρό παρασχέθηκαν από τον μετεωρολογικό ιστότοπο Gramodo.

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται κυρίως αίθριος ουρανός, με τοπικές αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η πιθανότητα βροχής παραμένει μηδενική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα σε μετακινήσεις ή θαλάσσιες δραστηριότητες.

Βόρεια Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός αύριο θα χαρακτηρίζεται από ψυχρότερες πρωινές ώρες και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 11°C με ελάχιστες τιμές κοντά στους 4°C, ενώ στις Σέρρες και την Κοζάνη οι ελάχιστες θα πέσουν έως και τους 2°C.

Στην Κομοτηνή οι χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι πιο έντονες τις πρώτες ώρες, όμως η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Κεντρική Ελλάδα και Θεσσαλία

Η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα θα απολαύσουν σταθερό και ξηρό καιρό. Στη Λάρισα η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 12°C, με ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας.

Στη Λιβαδειά και το Ναύπλιο οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 12°C και 14°C, με καθαρό ουρανό και καλές συνθήκες για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.

Στην περιοχή της Αττικής, σε πόλεις όπως οι Αχαρνές, η Καλλιθέα, το Περιστέρι και η Νίκαια, η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια, χωρίς βροχές.

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Στη δυτική χώρα και τα νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα και η Πάτρα, ο καιρός αύριο θα είναι σταθερός, με θερμοκρασίες έως 13°C και ελάχιστες γύρω στους 7–10°C.

Στην Πρέβεζα και τον Πύργο Ηλείας αναμένονται ήπιες συνθήκες, χωρίς έντονη υγρασία και με ασθενείς ανέμους, στοιχεία που θα ενισχύσουν την αίσθηση άνεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Στα νησιά του Αιγαίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Στη Σύρο και τη Σάμο η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 12–13°C, με ήπια βράδια.

Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15°C, με ελάχιστες γύρω στους 8°C. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ιδανικοί για θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ δεν προβλέπονται φαινόμενα.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αθήνα

Ο καιρός στην Αθήνα αύριο θα είναι σταθερός και ξηρός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 13°C και η ελάχιστη θα διαμορφωθεί γύρω στους 5°C.

Τις πρώτες πρωινές ώρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 6–7°C και σταδιακά θα ανέβει από τις 09:00, φτάνοντας στους 12–13°C το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 7–8 km/h, η υγρασία θα κυμαίνεται κοντά στο 72% και η πιθανότητα βροχής θα παραμείνει στο 0% καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ποιότητα του αέρα θα είναι μέτρια, η ορατότητα καλή και ο δείκτης UV χαμηλός. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 17:30, προσφέροντας σχεδόν δέκα ώρες φωτός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



