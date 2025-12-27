Καιρός: Σύννεφα, τοπικές βροχές και ισχυροί βοριάδες σήμερα – Πώς πάμε προς την αλλαγή του χρόνου, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυροί βόρειοι άνεμοι χαρακτηρίζουν τον καιρό σήμερα σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χειμερινά επίπεδα και τον παγετό να εμφανίζεται κατά τόπους στα βόρεια. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη σημερινή εικόνα, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα σκιαγραφούν ήδη τη συνολική εξέλιξη του καιρού έως και την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα, με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, ενώ κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με παγετό κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Όσον αφορά τον καιρό στην Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου προβλέπεται αίθριος καιρός, με κααθρό ουρανό και μόνο λίγες νεφώσεις κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι έως 3 Μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αλλάξουν κατεύθυνση το βράδυ και να μετατραπούν σε Ανατολικούς. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 90% τις βραδινές ώρες.

Ανάλογη αναμένεται να είναι η εικόνα του καιρού και αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί / ΝοτιοΔυτικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 90% τις απογευματινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ο καιρός ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια (από Χίο και βορειότερα) με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι εξασθένηση στα βόρεια και στα νότια ενίσχυση τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



