Καισαριανή: Νέες φωτογραφίες στο φως από την «Π» – Αδημοσίευτο υλικό από το αρχείο που αγόρασε το ΥΠΠΟ

Νέες, αδημοσίευτες φωτογραφίες φέρνει σήμερα στο φως η «Π» από τον ίδιο φάκελο που πριν από λίγες εβδομάδες είχε τεθεί σε δημοπρασία από τον Βέλγο συλλέκτη και περιείχε τις συγκλονιστικές εικόνες των εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944.

Το υλικό παραχωρείται στην εφημερίδα από τον γνωστό πατρινό συλλέκτη Αντώνη Σκιαθά, έναν από τους πρώτους που εντόπισαν το αρχείο στο διαδίκτυο και που σήμερα μιλά στην «Π» για όσα είδε πριν ξεσπάσει ο θόρυβος.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού λοχία Χέρμαν Χόιερ. Σε αυτές αποτυπώνεται η παρουσία της μονάδας του στην Ελλάδα. Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει η «Π», βλέπουμε τη μονάδα του Χόιερ στο Θησείο, τον ίδιο με την παρέα του σε βουτιές στον Σαρωνικό. Επίσης βλέπουμε Γερμανούς στρατιώτες να ελέγχουν Ελληνες σε φορτηγό στη Μαλακάσα, όπου και έδρευε η μονάδα του, όπως και φωτογραφίες από την άφιξη της μονάδας του στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1943.

Το αρχείο, που πλέον ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα. Η μεταβίβαση της κυριότητάς του ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από ταχεία κινητοποίηση ώστε το υλικό να μη διασπαστεί και χαθεί σε ιδιωτικές συλλογές.

ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

«Οταν τα είδα για πρώτη φορά, κανείς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είναι», λέει στην «Π» ο Αντώνης Σκιαθάς. Οπως αποκαλύπτει, οι τιμές εκκινήσεως στη δημοπρασία ήταν 7,99 και 9,99 ευρώ ανά φωτογραφία. Μόλις όμως έγινε γνωστό στην Αθήνα τι αφορούσε το αρχείο και άρχισαν οι προσφορές από συλλέκτες, οι τιμές εκτινάχθηκαν. Λίγο πριν αποσυρθούν οι επίμαχες φωτογραφίες λόγω της παρέμβασης του υπουργείου Πολιτισμού, μία μόνο εικόνα είχε φτάσει τα 2.125 ευρώ.

Μέσα στον ίδιο φάκελο εντοπίστηκαν και οι πιο «βαριές» φωτογραφίες: στιγμές λίγο πριν από τη μαζική εκτέλεση των 200 αγωνιστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944. Οι μελλοθάνατοι παρατεταγμένοι στον τοίχο. Χωρίς όπλα στο κάδρο και χωρίς τους εκτελεστές ορατούς.

Οπως εξηγεί ο Αντώνης Σκιαθάς: «Το Γ’ Ράιχ σε μια πάγια τακτική παρότρυνε τους Γερμανούς αξιωματικούς και στρατιώτες να τραβούν με τις φωτογραφικές τους μηχανές εικόνες από την διαδρομή τους στις κατεχόμενες χώρες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούσαν προπαγάνδα στην πατρίδα τους για τον πόλεμο που διεξήγαγαν οι ίδιοι. Ο λοχίας Χέρμαν Χόιερ στο προσωπικό του άλμπουμ είχε πλήθος φωτογραφιών. Σχεδόν οι περισσότερες απ’ αυτές βγήκαν στη δημοπρασία του Βέλγου αντικέρ».

Σύμφωνα με όσα λέει ο κ. Σκιαθάς, δεν είναι απίθανο στο άλμπουμ να υπάρχουν και φωτογραφίες νεκρών, οι οποίες δεν αναρτήθηκαν στη δημοπρασία λόγω των αυστηρών κανονισμών περί «αποτρόπαιου περιεχομένου».

Οπως εξηγεί: «Στο eBay απαγορεύονται ρητά, αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια που φέρουν τον αγκυλωτό σταυρό (σβάστικα). Τέτοια αντικείμενα δεν εμφανίζονται ποτέ στις δημοπρασίες αυτές, καθώς το διαδίκτυο τα ‘ ‘κατεβάζει’’. Οι επίμαχες φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή κατάφεραν να ‘‘Περάσουν’’ τους κανόνες της πλατφόρμας ακριβώς επειδή δεν απεικόνιζαν τον αγκυλωτό σταυρό ή άλλα απαγορευμένα σύμβολα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



