Κακή εμφάνιση για την Ολυμπιάδα και ήττα από Παγκράτι

31 Ιαν. 2026 19:48
Μακριά από τον καλό της εαυτό η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έχασε εντός έδρας με 3-0 (25-14, 25-12, 26-24) σετ από το Παγκράτι για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε έδαφος για την τετράδα.

Η πατρινή ομάδα μπορεί να μένει στην πρώτη τετράδα, όμως το Παγκράτι πλησίασε και περιμένει να δει το θα κάνει ο ΑΟ Αιγιαλεων που αγωνίζεται αυτή την ώρα, ωστόσο κινδυνεύει η θέση της στην πρώτη τετράδα.

Στα του αγώνα, οι πορτοκαλί είχαν σοβαρά προβλήματα στα δυο πρώτα σετ, κακή υποδοχή, καλή ανάπτυξη  και λάθος επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα το Παγκράτι που είχε πολύ καλό μπλοκ να παίρνει προβάδισμα γρηγορά και στα δυο σετ με αποτέλεσμα να προηγηθεί άνετα με 2-0.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα του Δαρείου μπήκε δυνατά και προηγήθηκε μ ε 6-0, αλ΄΄α το Παγκράτι αντέδρασε και ισοφάρισε σε 7-7, με το σετ να γίνεται ντέρμπι, όπου η Αθηναϊκή ομάδα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη με 3-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Φερτάκης, Ρουμελιώτης, Αδαμόπουλος, Μπρουκς, Παναγιωτάρας, Κάβουρας, λίμπερο ο Πετρίδης. (Γιαννόπουλος, Παπακωνσταντόπουλος, Σπυρόπουλος).

