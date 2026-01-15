Κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο

Μία κακή ήττα με 85-78 γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της EuroLeague . Οι πράσινοι δεν κάλυψαν την απουσία του Κέντρικ Ναν. Ο Αντρέας Ομπστ έβαλε δύο μεγάλα τρίποντα στο φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 13-9 (7-4 εντός και 6-5 εκτός έδρας), ενώ ο Αντρέας Ομπστ έβαλε δύο πολύ μεγάλα τρίποντα για τους Βαυαρούς στο φινάλε.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός πήρε 13 πόντους από τα 7 λάθη που έκανε η Μπάγερν στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Παστούσιακ, Μπισουέλ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

☘️☄️ Η όμορφη λόμπα του Όσμαν και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολμς στην πρώτη περίοδο του Μπάγερν – Παναθηναϊκός AKTOR pic.twitter.com/SycgZadRSN — SPORT24 (@sport24) January 15, 2026

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ντα Σίλβα 2, Ρατάν-Μέις 7 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκιφάι, Τζέσαπ 16 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λούτσιτς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4, Μάικ 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 12 (6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20 (4/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σαμοντούροβ 6 (2), Γκραντ 17 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπάγερν Μονάχου: 23/38 δίποντα, 11/24 τρίποντα, 6/7 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 21/35 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 9/11 βολές, 26 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 8 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 16 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 23η αγωνιστική η Μπάγερν θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (20/1, 21:30) και ο Παναθηναϊκός την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



