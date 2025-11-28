Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους

Η έντονη κακοκαιρία Adel οδήγησε σε κλείσιμο σχολείων σε αρκετές περιοχές της χώρας, έπειτα από αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολικών μονάδων. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές.

Οι σχετικές αποφάσεις λήφθηκαν από τους αντίστοιχους δήμους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία των σχολείων.

Οι περιοχές όπου δεν λειτουργούν σχολεία είναι οι εξής:

Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

Δήμος Ζηρού

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δήμος Ερμιονίδας

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (14ο Νηπιαγωγείο, 14ο Δημοτικό Σχολείο)

Δήμος Διονύσου

Δήμος Πεντέλης

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Γαλατά Πειραιά

Δήμος Μεθάνων Πειραιά

Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, παρακολουθώντας την κατάσταση και συντονίζοντας τυχόν επόμενες ενέργειες.

Όπως ανακοινώθηκε, κάθε νεότερη πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων θα γνωστοποιείται άμεσα με νέες ανακοινώσεις.

