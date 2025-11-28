Κακοκαιρία Adel: Πού είναι κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Προβλήματα στην Αττική προκαλεί η κακοκαιρία Adel, οδηγώντας σε κλείσιμο σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές. Οι Δήμοι Διονύσου και Πεντέλης ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων τους, εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων που καθιστούν μη ασφαλή τη λειτουργία των αυλών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Πολλοί γονείς κλήθηκαν εσπευσμένα να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία στον Δήμο Πεντέλης, λόγω της κακοκαιρίας Adel, η οποία πλήττει από τα ξημερώματα περιοχές της Αττικής με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε πρωινή ανακοίνωση, ο δήμος ενημέρωσε ότι, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν.

Συγκεκριμένα σημειώνεται:

«Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου».

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας μαθητών και προσωπικού, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με ένταση στο λεκανοπέδιο.

Προβλήματα σημειώνονται και στην περιοχή των Σπάτων, όπου οι διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν σχολικές μονάδες. Για σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, δεν λειτουργούν οι εξής σχολικές δομές:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

