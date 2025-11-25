Κακοκαιρία «Adel»: Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα για ισχυρές βροχές και επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο

Η νέα κακοκαιρία «Adel» βρίσκεται προ των πυλών, με τη Δυτική Ελλάδα να μπαίνει ξανά στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Η ΕΜΥ ετοιμάζει αναβάθμιση του δελτίου σε «επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα», καθώς Πέμπτη και Παρασκευή αναμένονται τα εντονότερα ύψη βροχής σε ήδη πληγείσες περιοχές.

25 Νοέ. 2025 11:19
Pelop News

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει από σήμερα τη Δυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προετοιμάζει δελτίο «επικίνδυνων καιρικών φαινομένων» για το επόμενο 48ωρο. Η κακοκαιρία «Adel», όπως ονομάστηκε στο πλαίσιο του συστήματος Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημαίνοντας ότι το σύστημα θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου, το οποίο θα λάβει χαρακτήρα «επικίνδυνων καιρικών φαινομένων», όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Για σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται βροχοπτώσεις:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11/25) και την Παρασκευή (28/11/25) έντονες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση Κολυδά:

Ο Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι, παρότι η επιδείνωση ξεκίνησε από σήμερα, το πιο κρίσιμο 48ωρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, όταν προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού τόσο στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως υπογράμμισε, η επιδείνωση αναμένεται να αποκτήσει πλέον τον επίσημο χαρακτήρα «κακοκαιρίας» με προειδοποίηση «επικίνδυνων καιρικών φαινομένων», στο πλαίσιο της ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, με την ονομασία Adel. Πρόκειται για όνομα που προέρχεται από την πλευρά του Ισραήλ και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία των τριών χωρών στη δημόσια ενημέρωση και πολιτική προστασία.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι είναι κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούνται τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, τα οποία θα καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα των ισχυρών φαινομένων, καθώς και οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, δημοσίευσε τον χάρτη αθροιστικού υετού για το τετραήμερο, ο οποίος δίνει μια πρώτη εικόνα για τις περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, μέχρι την οριστικοποίηση των προβλέψεων από την ΕΜΥ.

