Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”

Η σφοδρή κακοκαιρία «Adel» έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην Ήπειρο, με τα Τζουμέρκα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια εκτεταμένη κατολίσθηση στο Πάνω Μαχαλά απειλεί σπίτια και υποδομές, ενώ η περιφέρεια δίνει μάχη για να κρατήσει την περιοχή λειτουργική.

Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα - Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
27 Νοέ. 2025 11:01
Pelop News

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel». Στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε σπίτια κυριολεκτικά «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και τοπικές αρχές.

Η μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στον Πάνω Μαχαλά έχει προκαλέσει σημαντική υποχώρηση του πρανούς, αφήνοντας σπίτια στο χείλος του κενού και δημιουργώντας ένα σκηνικό υψηλού κινδύνου.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής: μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής. Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη, καθώς η αστάθεια του εδάφους παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες υποχωρήσεις.

Ο περιφερειάρχης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική – κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά τα κόστη των αποκαταστάσεων, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
