Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά

Επίμονες βροχοπτώσεις από τη Δυτική Ελλάδα έως την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δημιούργησαν τριήμερα ύψη βροχής άνω των 200 χιλιοστών σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, ενώ ακόμη και τα 35–40 χιλιοστά που έπεσαν στην Αττική μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσαν τοπικές πλημμύρες, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του αστικού ιστού. Το meteo.gr καταγράφει δεκάδες σταθμούς με υετό άνω των 100 mm και αναδεικνύει τις ανάγκες για καλύτερη προειδοποίηση και ενισχυμένες υποδομές αποστράγγισης.

Τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σημεία καταγραφής. Στα Τζουμέρκα, τρεις σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 200 mm μέσα σε τρεις ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο μια περιοχή όπου ο Νοέμβριος ήδη ξεπερνά τα 900–1000 mm συνολικής βροχόπτωσης.

Στην Αττική, παρά το σχετικά χαμηλό ύψος υετού — περίπου 35–40 mm στο κέντρο της πόλης και έως 38–39 mm σε Ζωγράφου και Γουδή — δημιουργήθηκαν άμεσα προβλήματα. Ο λόγος δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ταχύτητα και η ένταση της βροχής, που έπεσε πάνω σε μια πόλη με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης. Η άμεση συσσώρευση νερού στους δρόμους οφείλεται στον αστικοποιημένο χαρακτήρα του λεκανοπεδίου, όπου άσφαλτος και τσιμέντο δεν επιτρέπουν σταδιακή απορρόφηση, προκαλώντας στιγμιαία πλημμυρικά επεισόδια.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς, ο ρυθμός πτώσης της βροχής είναι αυτός που καθιστά κρίσιμη ακόμη και μια μέτρια ποσότητα υετού. Η σημερινή κακοκαιρία δείχνει πόσο ευάλωτο παραμένει το πολεοδομικό περιβάλλον της Αττικής σε έντονες καταιγίδες.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων προειδοποίησης, καθώς τα κενά κάλυψης των ραντάρ δυσχεραίνουν την έγκαιρη επιχειρησιακή αντίδραση. Δορυφορικά προϊόντα και αριθμητικά μοντέλα μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες εκτιμήσεις 1–2 ώρες πριν την εκδήλωση έντονων φαινομένων, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Η κακοκαιρία Adel, με τα μεγάλα τοπικά ύψη βροχής και τη ραγδαιότητα των φαινομένων, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποστράγγισης και της έγκαιρης προειδοποίησης σε ένα περιβάλλον όπου τα ακραία καιρικά επεισόδια είναι πλέον πιο συχνά και πιο έντονα.

