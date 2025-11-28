Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής, σημαντικές υπερβάσεις υετού στην Ήπειρο και έντονα προβλήματα στην Αττική, όπου η ραγδαιότητα των φαινομένων αποδείχθηκε καθοριστική για την εκδήλωση πλημμυρών.

Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα - Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά
28 Νοέ. 2025 14:53
Pelop News

Επίμονες βροχοπτώσεις από τη Δυτική Ελλάδα έως την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δημιούργησαν τριήμερα ύψη βροχής άνω των 200 χιλιοστών σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, ενώ ακόμη και τα 35–40 χιλιοστά που έπεσαν στην Αττική μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσαν τοπικές πλημμύρες, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του αστικού ιστού. Το meteo.gr καταγράφει δεκάδες σταθμούς με υετό άνω των 100 mm και αναδεικνύει τις ανάγκες για καλύτερη προειδοποίηση και ενισχυμένες υποδομές αποστράγγισης.

Τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σημεία καταγραφής. Στα Τζουμέρκα, τρεις σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 200 mm μέσα σε τρεις ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο μια περιοχή όπου ο Νοέμβριος ήδη ξεπερνά τα 900–1000 mm συνολικής βροχόπτωσης.

Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα - Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά

Στην Αττική, παρά το σχετικά χαμηλό ύψος υετού — περίπου 35–40 mm στο κέντρο της πόλης και έως 38–39 mm σε Ζωγράφου και Γουδή — δημιουργήθηκαν άμεσα προβλήματα. Ο λόγος δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ταχύτητα και η ένταση της βροχής, που έπεσε πάνω σε μια πόλη με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης. Η άμεση συσσώρευση νερού στους δρόμους οφείλεται στον αστικοποιημένο χαρακτήρα του λεκανοπεδίου, όπου άσφαλτος και τσιμέντο δεν επιτρέπουν σταδιακή απορρόφηση, προκαλώντας στιγμιαία πλημμυρικά επεισόδια.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς, ο ρυθμός πτώσης της βροχής είναι αυτός που καθιστά κρίσιμη ακόμη και μια μέτρια ποσότητα υετού. Η σημερινή κακοκαιρία δείχνει πόσο ευάλωτο παραμένει το πολεοδομικό περιβάλλον της Αττικής σε έντονες καταιγίδες.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων προειδοποίησης, καθώς τα κενά κάλυψης των ραντάρ δυσχεραίνουν την έγκαιρη επιχειρησιακή αντίδραση. Δορυφορικά προϊόντα και αριθμητικά μοντέλα μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες εκτιμήσεις 1–2 ώρες πριν την εκδήλωση έντονων φαινομένων, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Η κακοκαιρία Adel, με τα μεγάλα τοπικά ύψη βροχής και τη ραγδαιότητα των φαινομένων, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποστράγγισης και της έγκαιρης προειδοποίησης σε ένα περιβάλλον όπου τα ακραία καιρικά επεισόδια είναι πλέον πιο συχνά και πιο έντονα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Πάτρα: Μαθητές του 32ου Δημοτικού προσφέρουν αγάπη σε συμπολίτες μέσα από κατασκευές τους
15:08 Νέα συνεργασία του Κώστα Βικάτου με την ΕΡΤ: Πλάνα drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου
15:03 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα
15:00 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Διαβουλεύσεις για το νέο ΔΣ – Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα
14:53 Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά
14:45 Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα
14:43 Αγριογούρουνο στους δρόμους του Περιστερίου: Viral βίντεο με το απρόσμενο «περαστικό»
14:40 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας
14:33 Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή
14:19 ΖΩΝΤΑΝΑ Στον παλμό της νέας γενιάς: Μητσοτάκης και Μέτσολα ανοίγουν διάλογο στην Εθνική Πινακοθήκη
14:13 Μήνυμα από το Μαξίμου: Η ΕΕ χρειάζεται ώριμες αποφάσεις – Μητσοτάκης και Μέτσολα σε κοινή γραμμή
14:09 H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα
14:09 Τασούλας – Μέτσολα στο Προεδρικό: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και στρατηγική αυτονομία»
13:59 Βελεστίνο: Επίθεση από μοσχάρι έστειλε 60χρονο κτηνοτρόφο στο νοσοκομείο
13:55 Με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
13:47 Τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πτώση κεραυνού στο Μεσολόγγι
13:45 Η Finos Film «ψωνίζει» Black Friday με ένα απολαυστικό throwback βίντεο
13:38 Πάτρα: Άσκηση μερικής εκκένωσης και ετοιμότητας στο Καραμανδάνειο στις 4 Δεκεμβρίου
13:27 Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος
13:25 Ανατροπή σε σοκαριστικό θάνατο 16χρονου σε εκδρομή κάμπινγκ – Είχε φάει λουκάνικα και “έφυγε” τρία λεπτά μετά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ