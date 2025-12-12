Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια

Μεγάλες ζημιές υπέστησαν οι σκηνές προσφύγων αλλά και ετοιμόρροπα σπίτια από τον πόλεμο

12 Δεκ. 2025 21:29
Διακρίσεις η κακοκαιρία Byron δεν κάνει! Χτύπησε τη Γάζα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους αλλά και καταυλισμούς ενώ σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Εσωτερικών κατέρρευσαν σπίτια.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας αναφέρει ότι τουλάχιστον 14 άτομα -μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά- έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την Τετάρτη λόγω της κακοκαιρίας Byron. Οι θάνατοι συνδέονται με την καταιγίδα, η οποία προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους στην παλαιστινιακή περιοχή, καθώς και την κατάρρευση σπιτιών, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου.

Μεγάλες ζημιές υπέστησαν οι σκηνές προσφύγων αλλά και ετοιμόρροπα σπίτια από τον πόλεμο. Όπως αναφέρει το Al Jazeera, κατέρρευσαν σπίτια από τους ισχυρούς ανέμους. Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κάτοικοι και ομάδες πολιτικής προστασίας επιχείρησαν να διασώσουν όσους είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα κατεστραμμένο σπίτι που προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην Beit Lahiya.

 

«Δεν μας έχει μείνει τίποτα»
«Στη 1 το πρωί, το παιδί μου μου είπε ότι ήταν μούσκεμα», είπε στο Al Jazeera η Lamiaa Abdel Dayem, που έχει εκτοπιστεί από το Beit Hanoon. «Ο σύζυγός μου ξύπνησε και μας βρήκε μούσκεμα. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τίποτα: ούτε φαγητό, ούτε ρούχα, ούτε κουβέρτες. Τίποτα», συμπλήρωσε.

Ο Khalil Ayef, πατέρας από την Jabalia, είπε ότι η βροχή δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα: «Η σκηνή πλημμύρισε, τα έπιπλα καταστράφηκαν. Δεν μας έχει μείνει τίποτα. Πού να πάμε;».

Κινδυνεύουν χιλιάδες
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις στη Γάζα επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που ήδη ζουν σε άθλιες συνθήκες. Ο ΔΟΜ δήλωσε ότι τα είδη πρώτης ανάγκης που έστειλε δεν επαρκούν.

«Πολλά καμπ προσφύγων βρίσκονται σε χαμηλά, γεμάτα συντρίμμια εδάφη με ανεπαρκή αποχέτευση και διαχείριση αποβλήτων, εκθέτοντας τις οικογένειες σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών και άλλων κινδύνων για τη δημόσια υγεία καθώς οι πλημμύρες εξαπλώνονται», ανέφερε ο οργανισμός.

