Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστή η εθνική οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών - Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ Φερτά υλικά απέκλεισαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο
05 Δεκ. 2025 7:12
Pelop News

H εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο είναι κλειστή από νωρίς το πρωί της Παρασκευή 5/12/2025  εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Το οδόστρωμα έχει γεμίσει με φερτά υλικά που καθιστούσαν ανέφικτη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών - Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου -μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

-Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

-Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο

-Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

-Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

-Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

-Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

-Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

-Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Συνεργασία Φορεών Αχαΐας: Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας ανοίγει νέους δρόμους για την εργασία των ΑμεΑ
10:15 Ελευσίνα: Ήχησε το 112 – Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
10:13 Επιμελητήριο Αχαΐας: Η ΑΧΕΠΑΝ στον μεγαλύτερο γαστρονομικό διαγωνισμό Gelato της Ευρώπης ΦΩΤΟ
10:05 Εμπορική Ανανέωση: Νέο βάρος στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του IRIS
10:00 Κάτω Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
10:00 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου»
9:57 Το Κρεμλίνο αναμένει απάντηση των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία
9:47 Διάσωση μάνας και γιου από φλεγόμενο σπίτι στη Χίο ΦΩΤΟ
9:45 Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών – Στη Λευκωσία απεσταλμένη του ΟΗΕ
9:36 Καλαμάτα: «Βουτια» ΙΧ στη θάλασσα, διασώθηκε ο 86χρονος οδηγός
9:32 Απαγωγή Κυπαρισσία: Ο κτηνίατρος, τα 180.000 ευρώ, οι δράστες και οι έρευνες
9:30 Αιγιάλεια: Εκοιμήθη ο π. Σπυρίδων Γιαννακόπουλος, ήταν αφοσιωμένος στην Εκκλησία
9:25 Σύλληψη οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη, περάσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική
9:25 Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά Υεμένης από 15 σκάφη
9:21 Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
9:09 Ηχησε το «112» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κακοκαιρία «Byron»
9:05 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Πάτρα: Σοκ και δεός στην Εγλυκάδα, πώς δρούσε το κύκλωμα που έβαζε ανήλικους να κλέβουν
8:59 Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια
8:49 Η εξομολόγηση του Αργυρού για τη σύζυγό του: Εχει «διαβάσει» την ψυχή μου
8:35 ΒΙΝΤΕΟ – Κριμαία: Ρωσικό αεροσκάφος και στρατιωτικό ραντάρ χτύπησαν οι Ουκρανοί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ