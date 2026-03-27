Κακοκαιρία «Deborah»: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο, δείτε την πορεία της

Η κακοκαιρία Deborah επηρεάζει από σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το σύνολο σχεδόν της επικράτειας, με τα έντονα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr και τις αναρτήσεις του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη του τριημέρου.

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεταβολή του σκηνικού τις επόμενες ώρες.

Οι βροχές και οι πρόσκαιρες καταιγίδες στην Αττική και την Αθήνα αναμένονται μετά το μεσημέρι.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά βάση πρόσκαιρα, αλλά τοπικά έντονα.

Πού θα πέσει ο μεγαλύτερος όγκος νερού

Οι περιοχές που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση από την Deborah σήμερα είναι:

Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα: Ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως το βράδυ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη το Σαββατοκύριακο

Αύριο Σάββατο 28/3 : Ο καιρός παραμένει άστατος στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις με πιθανές βροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 14-18°C.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου: Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, αν και οι άνεμοι στα νότια πελάγη ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

