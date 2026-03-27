Κακοκαιρία «Deborah»: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο, δείτε την πορεία της

Η κακοκαιρία Deborah σαρώνει τη χώρα. Δείτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από καταιγίδες και χαλάζι.

27 Μαρ. 2026 9:54
Pelop News

Η κακοκαιρία Deborah επηρεάζει από σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το σύνολο σχεδόν της επικράτειας, με τα έντονα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr και τις αναρτήσεις του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη του τριημέρου.

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεταβολή του σκηνικού τις επόμενες ώρες.

Οι βροχές και οι πρόσκαιρες καταιγίδες στην Αττική και την Αθήνα αναμένονται μετά το μεσημέρι.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά βάση πρόσκαιρα, αλλά τοπικά έντονα.

Πού θα πέσει ο μεγαλύτερος όγκος νερού

Οι περιοχές που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση από την Deborah σήμερα είναι:

  • Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα: Ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

  • Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως το βράδυ.

  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη το Σαββατοκύριακο

Αύριο Σάββατο 28/3 : Ο καιρός παραμένει άστατος στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις με πιθανές βροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 14-18°C.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου: Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, αν και οι άνεμοι στα νότια πελάγη ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Η ένσταση που αλλάζει τις ισορροπίες και βάζει φωτιά στα play outs
12:17 Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης ΦΩΤΟ
12:14 Φρουροί της Επανάστασης: «Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά»
12:07 Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας
12:02 Αγριεύει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ανοιχτό σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»
12:00 «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Η Πάτρα είχε ηγετική θέση με τον 55χρονο Πατρινό
11:54 Δυσοίωνες προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου, οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν επί εβδομάδες
11:49 Στην Αρεόπολη ο Δημήτρης Κατσαρός για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821
11:48 Βρούτσης: «Στήριξη του αθλητισμού με μετρήσιμο αποτέλεσμα»
11:43 Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά
11:41 Το Ισραήλ βομβάρδισε την κεντρικότερη εγκατάσταση παράγωγης πυραύλων
11:34 Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για αντιπολεμική συγκέντρωση το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου
11:33 Μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών έκαναν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λιθουανία ΦΩΤΟ
11:31 Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης: Συναντά τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ανοίγει κύκλο επαφών και στην Τρίπολη
11:29 Πάτρα: Στο τραπέζι οι εθισμοί των εφήβων – Κάπνισμα, ουσίες και εξάρτηση από την οθόνη, εκδήλωση της Κοινο_Τοπίας
11:24 Ανησυχία στο Περιστέρι για άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες μέρα μεσημέρι – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
11:21 Που θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό
11:18 Σφοδρό τροχαίο στην εθνική Πύργου – Κυπαρισσίας: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, διασωληνωμένος 30χρονος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα
11:07 Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
