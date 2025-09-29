Κακοκαιρία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων στη Ζακυνθο, χάος στο αεροδρόμιο του νησιού και της Κεφαλονιάς ΦΩΤΟ

Προβλήματα προκάλεσαν οι εντονες βροχοπτώσεις σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Κακοκαιρία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων στη Ζακυνθο, χάος στο αεροδρόμιο του νησιού και της Κεφαλονιάς ΦΩΤΟ
29 Σεπ. 2025 7:21
Pelop News

Αρκετά  προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που «χτύπησε» με σφοδρότητα τα Ιόνια Νησιά και τη Δυτική Ελλάδα.

Στην Πάτρα έντονες βροχοπτώσεις είχαμε καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα, χωρίς πάντως να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλυκές λόγω έντονων βροχοπτώσεων έγινε επιχείρηση της ΟΠΚΕ για τον απεγκλωβισμό δώδεκα ατόμων.

Εξάλλου, στον επαρχιακό δρόμο Ζακυνθου – Αλυκών είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Χάος στα αεροδρόμια Ζακύνοθυ – Κεφαλονιάς

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Από τις 12 το μεσημέρ της Κυριακής 28/09/2025, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καταγγέλλουν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Κακοκαιρία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων στη Ζακυνθο, χάος στο αεροδρόμιο του νησιού και της Κεφαλονιάς ΦΩΤΟ

Απίστευτη ταλαιπωρία και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς , όπου τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν λόγω των σφροδρών ανέμων , ενώ οι αναχωρήσεις κυριολεκτικά «πάγωσαν», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να έχουν πλημμυρίσει τον χώρο του αεροδρομίου.

Κακοκαιρία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων στη Ζακυνθο, χάος στο αεροδρόμιο του νησιού και της Κεφαλονιάς ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
8:47 «Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ