Κακοκαιρία: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων στη Ζακυνθο, χάος στο αεροδρόμιο του νησιού και της Κεφαλονιάς ΦΩΤΟ

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που «χτύπησε» με σφοδρότητα τα Ιόνια Νησιά και τη Δυτική Ελλάδα.

Στην Πάτρα έντονες βροχοπτώσεις είχαμε καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα, χωρίς πάντως να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλυκές λόγω έντονων βροχοπτώσεων έγινε επιχείρηση της ΟΠΚΕ για τον απεγκλωβισμό δώδεκα ατόμων.

Εξάλλου, στον επαρχιακό δρόμο Ζακυνθου – Αλυκών είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Χάος στα αεροδρόμια Ζακύνοθυ – Κεφαλονιάς

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Από τις 12 το μεσημέρ της Κυριακής 28/09/2025, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καταγγέλλουν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Απίστευτη ταλαιπωρία και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς , όπου τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν λόγω των σφροδρών ανέμων , ενώ οι αναχωρήσεις κυριολεκτικά «πάγωσαν», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να έχουν πλημμυρίσει τον χώρο του αεροδρομίου.

