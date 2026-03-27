Κακοκαιρία «εξπρές» με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 27/03 με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

27 Μαρ. 2026 7:22
Pelop News

Σε κλοιό κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, καθώς το νέο κύμα αστάθειας φέρνει γενικευμένες βροχοπτώσεις, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, πριν ξεκινήσει η σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια (14-16°C), ενώ στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 19°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

  • Αττική: Αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς.

  • Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές κατά διαστήματα το μεσημέρι. Το θερμόμετρο θα δείξει έως 15 βαθμούς.

  • Πάτρα: Το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης θα παραμείνει αισθητό καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι συνεχείς βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση του ψύχους, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Υπόλοιπη Ελλάδα

  • Δυτική Ελλάδα & Ήπειρος: Ισχυρά φαινόμενα έως το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

  • Μακεδονία & Θράκη: Βροχές και καταιγίδες με πιθανή ένταση στη Μακεδονία (έως το απόγευμα) και τη Θράκη (από το μεσημέρι). Χιόνια στα ορεινά της Μακεδονίας.

  • Νησιά Αιγαίου & Κρήτη: Σταδιακή επιδείνωση με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

