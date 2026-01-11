Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες τη Δευτέρα

Λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, κλειστά αναμένεται να παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ανακοινώσεις έχουν κάνει:

Ο Δήμος Φλώρινας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Αμυνταίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ~

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Πρεσπών

Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν.

Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Η κατάσταση με την κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, επομένως αναμένονται οι ανακοινώσεις και από άλλους δήμους, καθώς προτάσσεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

