Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες τη Δευτέρα

Η κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες τη Δευτέρα
11 Ιαν. 2026 17:30
Pelop News

Λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, κλειστά αναμένεται να παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ανακοινώσεις έχουν κάνει:

Ο Δήμος Φλώρινας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.
Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Αμυνταίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ~

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Πρεσπών

Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν.
Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Η κατάσταση με την κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, επομένως αναμένονται οι ανακοινώσεις και από άλλους δήμους, καθώς προτάσσεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Πάτρα: Με λαμπρότητα και Δένδια ο εορτασμός του Οσιομάρτυρα Παύλου του Πατρέως στην Ευαγγελίστρια
20:58 Η Μαριγκόνα ξανά μαζί με τον σύντροφό της – Ο χωρισμός και η επανασύνδεση
20:49 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ενας οπλίτης, ένας δεκανέας και πέντε αντιστράτηγοι
20:37 Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων
20:25 Αυγά αντί για ενέσεις; Ο ρόλος της διατροφής μετά τη διακοπή των φαρμάκων αδυνατίσματος
20:23 Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής
20:14 Αταμάν: «Να συγχαρώ τον Ολυμπιακό που κέρδισε με 40 πόντους, αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως εκείνος και στο πρωτάθλημα»
20:04 Οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ: Ποιοι αποστρατεύονται και ποιοι τοποθετούνται σε θέσεις αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων
19:56 Ξανά στις νίκες η Παναχαϊκή, διέλυσε το Ληξούρι – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:56 Πέθανε ο Παναγιώτης Κορδάς – Θλίψη στην Πάτρα για τον γνωστό έμπορο και οινοποιό
19:44 Πάτρα: Φωτιά σε κολόνα έριξε στο σκοτάδι τα Μποζαΐτικα
19:35 Ερμηνεύοντας τη νέα πολιτική αβεβαιότητα
19:32 Ο Προμηθέας ήττα από Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στο Gen A Stars U16
19:26 Ισραήλ – Ιράν: Στενή παρακολούθηση των διαδηλώσεων και φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη
19:13 Ίλιον: Εξαφάνιση 59χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
19:01 Πάτρα: Μπλεγμένη στο χάος η πυρασφάλεια των σχολείων – Νέα παράταση, προβλήματα και έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ που αναζητούνται
18:53 Κι άλλη ήττα για τον ΟΠΑΘΑ
18:50 Γιώργος Λιανός: Στο «Survivor» η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα
18:45 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Αναβολή στο Νίκη Προαστείου-ΑΓΕ Ζακύνθου, νίκησε ο Κεφαλληνιακός
18:39 ΠΟΜΙΔΑ: Κίνδυνος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τις ασφυκτικές προθεσμίες για ταυτότητα κτιρίου και τακτοποίηση αυθαιρέτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ