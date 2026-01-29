Κακοκαιρία «Kristin»: Προβλήματα και ακυρώσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Σοβαρά προβλήματα στην ακτοπλοΐα προκαλεί η κακοκαιρία «Kristin», με θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ να οδηγούν σε ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων σε πολλά λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί έντασης 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα πελάγη τοπικά φτάνουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για την ακτοπλοΐα. Ήδη, αρκετά δρομολόγια δεν εκτελούνται, κυρίως τα ταχύπλοα πλοία, ενώ τα πλοία κλειστού τύπου πραγματοποιούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων.

Στον Αργοσαρωνικό έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των ταχυπλόων, ενώ δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι γραμμές Καβάλα–Πρίνος και Ηγουμενίτσα–Λευκίμμη, ενώ στη γραμμή Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων ανοικτού τύπου.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελείται το προγραμματισμένο δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αδαμάντιος Κοραής» την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη και επιστροφή. Το δρομολόγιο μεταφέρεται για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, με αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη στις 07:00 και επιστροφή από Σαμοθράκη στις 09:30, καθώς αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών από τις πρωινές ώρες.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων, πριν από κάθε μετακίνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



