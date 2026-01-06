Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως Πέμπτη: «Red Code» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο

Έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις από απόψε έως την Πέμπτη προβλέπει η ΕΜΥ. Σε αυξημένη ετοιμότητα Περιφέρειες και δήμοι.

06 Ιαν. 2026 17:21
Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει από το βράδυ της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Νίκου Παπαευσταθίου, αξιολογώντας τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα φαινόμενα θα είναι όχι μόνο ισχυρά αλλά και παρατεταμένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων σε ευάλωτες περιοχές.

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, ενώ προβλέπονται και ενισχυμένοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 έως και 9 μποφόρ. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι Περιφέρειες και οι δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να είναι έτοιμοι να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και από το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επιμείνουν στις ίδιες περιοχές, ενώ από τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Την Πέμπτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις πρωινές ώρες, ωστόσο βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρου χαρακτήρα θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με παράλληλη επικράτηση ισχυρών δυτικών ανέμων.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα επανεκτιμήσει την κατάσταση εφόσον υπάρξουν νεότερα δεδομένα από τα μετεωρολογικά μοντέλα.

