Κακοκαιρία προ των πυλών: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Ακόμα πιο έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα των επόμενων ημερών, με τον καιρό να θυμίζει για ακόμη μία εβδομάδα καθαρό φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη 14 Οκτωβρίου ξεκινούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν σταδιακά, επηρεάζοντας κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, κάνοντας αισθητή τη δροσιά του φθινοπώρου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ».

🎯ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ

✅Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές… pic.twitter.com/JnM0qe2tfR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 13, 2025

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού

Τρίτη (14/10): Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τετάρτη (15/10): Τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Πέμπτη (16/10): Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και όμβρους. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Παρασκευή (17/10): Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, οι οποίες θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και βόρεια.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νοτιοανατολικούς προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο καιρός θα παραμείνει ασταθής έως το Σαββατοκύριακο, με τη φθινοπωρινή δροσιά και τις βροχές να επαναφέρουν, όπως όλα δείχνουν, την εποχική κανονικότητα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



