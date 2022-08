 Κακοκαιρία: Σαρώνουν την Ευρώπη έντονα καιρικά φαινόμενα με νεκρούς και τραυματίες 

Ύστερα από τα αδιάκοπα κύματα καύσωνα και σοβαρής ξηρασίας πολλές χώρες στην Ευρώπη βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ανεμοστρόβιλους, καταιγίδες και πλημμύρες.

Στο μεταξύ η σφοδρή θύελλα που έπληξε την Αυστρία άφησε πίσω της δύο νεκρά παιδιά 5 και 8 ετών καθώς και δέκα τραυματίες. Όλα τα θύματα βρίσκονταν κοντά σε μια μικρή λίμνη στην Καρινθία όταν πολλά δέντρα ξεριζώθηκαν από τις ισχυρές ριπές του ανέμου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τοπικού Ερυθρού Σταυρού, τη Μέλανι Ράιτερ. Σε άλλες περιοχές αυτής της επαρχίας που συνορεύει με την Ιταλία και τη Σλοβενία, ο άνεμος σήκωσε στέγες σπιτιών.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ επιβεβαίωσε μέσω του Twitter τον θάνατο των δύο παιδιών, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Τον Ιούνιο ένας 82χρονος σκοτώθηκε όταν προκλήθηκε κατολίσθηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην Καρινθία.

Η Αυστρία πλήττεται αυτήν την περίοδο από ένα κύμα καύσωνα και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να σημειωθούν θύελλες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως είναι οι καύσωνες.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ τους ένα κορίτσι και μια ηλικιωμένη, σκοτώθηκαν καθώς ισχυροί άνεμοι έπληξαν σήμερα Πέμπτη την Κορσική, αφήνοντας νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφεραν οι αρχές.

Στη θάλασσα έχασαν τη ζωή τους ένας 62χρονος ψαράς και μια γυναίκα που έκανε καγιάκ. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20 και τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια 23χρονη Ιταλίδα τουρίστρια.

Χαλάζι, έντονη βροχόπτωση και άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα που έφθανε έως και τα 224 χλμ. την ώρα σάρωσαν την Κορσική καθώς τμήματα της Γαλλίας -έπειτα από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και σοβαρή ξηρασία- είδαν περισσότερη βροχή σε διάστημα μερικών ωρών απ΄ό,τι στη διάρκεια όλων των τελευταίων μηνών.

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε βρισκόταν σε κατασκηνωτικό χώρο στην Κορσική, όπου οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα τουλάχιστον 220 χλμ. την ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας.

Στην Κορσική, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ένα κορίτσι 13 ετών σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε σε κατασκηνωτικό χώρο όπου διέμενε και μια 72χρονη έχασε τη ζωή της όταν η ψάθινη σκεπή μιας παραλιακής καλύβας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της, δήλωσαν οι αρχές.

A Massive #hailstorm has just hit the north of Saint-Étienne, #France.

The CHU was particularly affected, the storm is now moving towards Lyon with gusts of wind at more than 100 km / h.#storm #stormhour #hurricane #StormHour pic.twitter.com/XfsLqp4oZQ

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) August 18, 2022