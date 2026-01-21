Κακοκαιρία: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα η Ολύμπια Οδός

Το σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχει τεθεί σε εφαρμογή, από την Ολυμπία Οδό, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής έχουν τεθεί σε πλήρη εγρήγορση οι 5 επιχειρησιακές βάσεις στον αυτοκινητόδρομο σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο και Πύργο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

«Η Ολυμπία Οδός, διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος, ενημερώνει τους οδηγούς ότι, ενόψει της κακοκαιρίας που έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία και η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ολυμπία Οδός:

· Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

· Έχει θέσει σε πλήρη εγρήγορση τις πέντε (5) επιχειρησιακές βάσεις στον αυτοκινητόδρομο (Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργος).

· Διατηρεί σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί.

· Επιτηρεί κρίσιμα σημεία, όπως περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων, μεριμνά για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση τοπικών προβλημάτων.

Επίσης, η εταιρία είναι σε συνεχή συντονισμό με τις υπηρεσίες της Πολιτείας κατ’ αρμοδιότητα, καθώς:

· Η Τροχαία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την επιβολή τυχόν περιορισμών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

· Η Πολιτική Προστασία έχει τον γενικό συντονισμό σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και την έκδοση οδηγιών προς τους πολίτες.

Πέρα από την παραπάνω προετοιμασία, η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς:

· Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω πιθανών ισχυρών ριπών ανέμου και μειωμένης ορατότητας.

· Να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

· Να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας.

· Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, εφόσον τα φαινόμενα ενταθούν.

Η Ολυμπία Οδός βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε εξέλιξη που αφορά τη λειτουργία του οδικού άξονα».

