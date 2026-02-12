Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα, ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Από το απόγευμα της Πέμπτης (12/2/2026) βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/02), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η επιδείνωση του καιρού οφείλεται στη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία προς το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να αρχίζουν από τα δυτικά.

Από το απόγευμα εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και έως τα ξημερώματα αναμένεται να επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, κυρίως στο Ιόνιο, στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Χάρτες με τα φαινόμενα

Μεταξύ 23:00 της Πέμπτης 12/02 και 02:00 της Παρασκευής 13/02

Μεταξύ 05:00-08:00 της Παρασκευής 13/02

Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

