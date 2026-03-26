Καλά δείγματα γραφής από τον Ραφαήλ Κανελλόπουλο του ΝΟΠ

Καλά δείγματα γραφής και υποσχέσεις για το μέλλον έχει αφήσει στα τελευταία παιχνίδια της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ ο τερματοφύλακας Ραφαήλ Κανελλόπουλος.

Ο 16χρονος τερματοφύλακας, βγαλμένος και αυτός από τα «σπλάχνα» των ακαδημιών του ΝΟΠ, λόγω του τραυματισμού του Καβουσανού, αγωνίζεται βασικός και δείχνει ότι έχει προοπτική. Φυσικά χρειάζεται ακόμα δουλειά.

