Καλά δείγματα γραφής από τον Ραφαήλ Κανελλόπουλο του ΝΟΠ
Την ίδια ώρα η ανδρική ομάδα ετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τη Λάρισα
Καλά δείγματα γραφής και υποσχέσεις για το μέλλον έχει αφήσει στα τελευταία παιχνίδια της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ ο τερματοφύλακας Ραφαήλ Κανελλόπουλος.
Ο 16χρονος τερματοφύλακας, βγαλμένος και αυτός από τα «σπλάχνα» των ακαδημιών του ΝΟΠ, λόγω του τραυματισμού του Καβουσανού, αγωνίζεται βασικός και δείχνει ότι έχει προοπτική. Φυσικά χρειάζεται ακόμα δουλειά.
