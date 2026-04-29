Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»

29 Απρ. 2026 18:09
Pelop News

Αυτοχειρία και όχι εγκληματική ενέργεια κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο της Καλαμάτας.

Αν και τα αρχικά δεδομένα έδειχναν ότι ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αλλοδαπού άνδρα προέρχονταν από άλλο άτομο, τελικά η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, 29.04.2026, ώρα κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις αρχές με σκοπό να καταγραφεί ως δολοφονία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ο 47χρονος Αλβανός αλλά και η 50χρονη που τον φιλοξενούσαν στον συγκεκριμένο στάβλο, φαίνεται μαζί με άλλα 4 άτομα να προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, επειδή το όπλο που χρησιμοποίησε ο άνδρας για να βάλει τέλος στη ζωή του, δεν ήταν δηλωμένο και άνηκε σε ένα από τα παραπάνω άτομα, το πήραν από το σημείο όπου ο 44χρονος αυτοπυροβολήθηκε, το έκαναν κομμάτια και το πέταξαν σε χώρο κοντά στον στάβλο.

Τα 6 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ενώ η υπόθεση πλέον φαίνεται να κλείνει ως αυτοκτονία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 Athletic: Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που έπαιξαν τελικό και δεν έχουν πάρει Champions League
18:16 Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας
18:09 Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»
18:07 Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
18:00 Πάτρα: Ωρα να μάθουμε για τις γωνιές ανακύκλωσης – Έρχεται μεγάλη καμπάνια από τον Δήμο
17:53 Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα
17:46 Στο Τοπικό Συμβούλιο Μονοδενδρίου ο Πέτρος Ψωμάς
17:42 Ερχεται η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;»
17:39 Λονδίνο: Δυο Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν έξω από συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Μεσσηνία: Εξετάζεται αν αυτοκτόνησε ο 44χρονος
17:24 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων
17:17 Ντε Λάιεν: «Η Ευρώπη χάνει κάθε μέρα 500 εκ. ευρώ με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή»
17:10 Η πυγμάχος της ΠΓΕ Παναγιώτα Πετρίτση ξεχώρισε στην Σερβία
17:02 Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό
17:01 Πάτρα: Φωτιά πίσω από το «Νοσημάτων Θώρακος» – Ισχυρή δύναμη ελέγχει την κατάσταση
16:54 Έρχεται αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων – Στο τραπέζι έως και 350 ευρώ
16:54 Πάτρα: Η Αναστασία Ντοντή φέρνει το «ΦυτολόγιοΝ» στο Hoya μέσα σε έναν ζωντανό πράσινο κόσμο
16:46 Γεωργιάδης: «Καμία υπερεργασία» για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες
16:40 Πάτρα: Ο «γυμνός οφθαλμός» φέρνει στο Λιθογραφείον 22 ταινίες από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
16:38 Μπαρτζώκας: Εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
