Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»

Αυτοχειρία και όχι εγκληματική ενέργεια κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο της Καλαμάτας.

Αν και τα αρχικά δεδομένα έδειχναν ότι ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αλλοδαπού άνδρα προέρχονταν από άλλο άτομο, τελικά η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, 29.04.2026, ώρα κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις αρχές με σκοπό να καταγραφεί ως δολοφονία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ο 47χρονος Αλβανός αλλά και η 50χρονη που τον φιλοξενούσαν στον συγκεκριμένο στάβλο, φαίνεται μαζί με άλλα 4 άτομα να προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, επειδή το όπλο που χρησιμοποίησε ο άνδρας για να βάλει τέλος στη ζωή του, δεν ήταν δηλωμένο και άνηκε σε ένα από τα παραπάνω άτομα, το πήραν από το σημείο όπου ο 44χρονος αυτοπυροβολήθηκε, το έκαναν κομμάτια και το πέταξαν σε χώρο κοντά στον στάβλο.

Τα 6 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ενώ η υπόθεση πλέον φαίνεται να κλείνει ως αυτοκτονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



