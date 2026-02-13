Καλαμάτα: Πολύ καλή επιλογή για απόδραση και τον χειμώνα

Μπορεί σε πολλούς η Καλαμάτα να είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι μόνο τότε εξαιρετικός προορισμός.

Η Καλαμάτα αυτή την εποχή μοιάζει με άλλη πόλη. Οι παραλιακές ταβέρνες κατεβάζουν ρολά, οι ξαπλώστρες βγαίνουν από το κάδρο της και αυτό που μένει είναι μια μεσογειακή πόλη που ζει για τους ανθρώπους της. Φοιτητές που βιάζονται να προλάβουν τις παραδόσεις, ελαιοπαραγωγοί που γεμίζουν τα καφενεία μετά το λιομάζωμα, οικογένειες που κάνουν τη βόλτα τους στους πεζόδρομους ακόμη και με ψιλή βροχή.

Η θερμοκρασία κινείται συνήθως από 7 έως 15 βαθμούς, ιδανική για περπάτημα με ένα σακάκι. Στο βάθος, ο Ταΰγετος συχνά κρατά χιόνι στις κορυφές του, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα φαντάζεται όποιος γνωρίζει την πόλη μόνο καλοκαίρι. Το Κάστρο της Ιζαμπώ, ψηλά στον λόφο με τα πεύκα, αποτελεί ιδανική αφετηρία. Η ανάβαση είναι ήπια, ενώ η θέα προς τον Μεσσηνιακό Κόλπο, κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, θυμίζει σκηνή από παλιό φιλμ νουάρ.

Από εκεί κατεβαίνεις στην Παλιά Πόλη. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Υπαπαντής, πολιούχος της πόλης που γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου, δεσπόζει με την πέτρινη μεγαλοπρέπειά του, ενώ λίγο πιο κάτω, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων, η ιστορία συναντά την καθημερινότητα. Ο βυζαντινός ναός του 13ου αιώνα, εκεί όπου κηρύχθηκε η Επανάσταση, στέκει σήμερα περιστοιχισμένος από μπαρ και μεζεδοπωλεία που ανάβουν τα φώτα τους όταν νυχτώνει.

Το φαγητό είναι σοβαρή υπόθεση στην Καλαμάτα. Η γουρνοπούλα, ψητό γουρουνόπουλο που ψήνεται για ώρες μέχρι η πέτσα να γίνει σαν καραμελωμένο γυαλί, είναι παντού. Στον «Θίασο», κάτω από τον πλάτανο ή δίπλα στη σόμπα, τη ζητάς με το κιλό και την τρως με τα χέρια. Τα λαλάγγια, τηγανητές λωρίδες ζύμης, βρίσκονται φρέσκα στους φούρνους της πόλης. Στο «Εργαστήρι Χριστόπουλος» φτιάχνουν από τα καλύτερα. Αν αναζητάτε φύση, σε λίγα χιλιόμετρα είναι ο Ταΰγετος που ανοίγει τον δρόμο με το δίκτυο Taygetos Trails. Τα χαμηλότερα μονοπάτια παραμένουν προσβάσιμα τον χειμώνα, με τις χιονισμένες κορυφές στο βάθος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



