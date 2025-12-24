Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σε εορταστικό κλίμα, αλλά με σαφές πολιτικό στίγμα, υποδέχθηκε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Περισσό ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους αγώνες εργαζομένων και αγροτών.

Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
24 Δεκ. 2025 14:07
Pelop News

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από την Ήπειρο ακούστηκαν σήμερα στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στον Περισσό, όπου τα μέλη της Αδελφότητας Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη επισκέφθηκαν τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλωσόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη χορωδία του Συλλόγου, αντάλλαξε ευχές και δώρα και, στον χαιρετισμό του, στάθηκε ιδιαίτερα στους κοινωνικούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες.

Όπως ανέφερε, «μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να βρίσκεται δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων και στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς», υπογραμμίζοντας ότι οι αγώνες αυτοί δεν εμποδίζουν την κοινωνική ζωή, αλλά «ανοίγουν δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ άσκησε κριτική στη στάση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «παραλογισμός δεν είναι ο αγώνας για επιβίωση στα μπλόκα, αλλά η πολιτική που επιχειρεί να στρέψει τον λαό ενάντια στους αγρότες και τους εργαζόμενους». Όπως σημείωσε, την ίδια πολιτική βιώνουν καθημερινά εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και γυναίκες, μέσα από ένα σύστημα που –όπως είπε– παράγει ανισότητες και εκμετάλλευση.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στους αγώνες του λαού σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες, και ευχήθηκε υγεία, δύναμη και καλά Χριστούγεννα σε όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ