Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από την Ήπειρο ακούστηκαν σήμερα στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στον Περισσό, όπου τα μέλη της Αδελφότητας Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη επισκέφθηκαν τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλωσόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη χορωδία του Συλλόγου, αντάλλαξε ευχές και δώρα και, στον χαιρετισμό του, στάθηκε ιδιαίτερα στους κοινωνικούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες.

Όπως ανέφερε, «μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να βρίσκεται δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων και στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς», υπογραμμίζοντας ότι οι αγώνες αυτοί δεν εμποδίζουν την κοινωνική ζωή, αλλά «ανοίγουν δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ άσκησε κριτική στη στάση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «παραλογισμός δεν είναι ο αγώνας για επιβίωση στα μπλόκα, αλλά η πολιτική που επιχειρεί να στρέψει τον λαό ενάντια στους αγρότες και τους εργαζόμενους». Όπως σημείωσε, την ίδια πολιτική βιώνουν καθημερινά εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και γυναίκες, μέσα από ένα σύστημα που –όπως είπε– παράγει ανισότητες και εκμετάλλευση.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στους αγώνες του λαού σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες, και ευχήθηκε υγεία, δύναμη και καλά Χριστούγεννα σε όλους.

