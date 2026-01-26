Καλαρρύτες Ιωαννίνων: Ηπειρώτική αρχοντιά

Επειδή βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα, η σημερινή μας επιλογή είναι ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά.

Ο λόγος για τους Καλαρρύτες που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.120 μέτρων, πάνω ακριβώς από απότομη χαράδρα μέσα στην οποία κυλάει ο Καλαρρύτικος ποταμός. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση εδώ. Από την Αρτα θα χρειαστεί να οδηγήσετε 83 δύσκολα χιλιόμετρα στις πλαγιές των Τζουμέρκων περνώντας από τα χωριά Αγναντα, Πράμαντα και Μελισσουργούς. Η χαράδρα του Καλαρρύτικου ποταμού χωρίζει τους Καλαρρύτες από το διπλανό χωριό, το Συρράκο και ενώ σε ευθεία γραμμή.

Ο καλύτερος και πιο ευχάριστος τρόπος για να επισκεφθείτε το διπλανό χωριό είναι μέσω του μονοπατιού που τα συνδέει. Από τα 1.120 μέτρα υψόμετρο όπου βρίσκονται οι Καλαρρύτες, θα πέσετε στα 900 μέτρα διασχίζοντας τη χαράδρα και θα ξανανεβείτε στα 1.200 μέτρα υψόμετρο στο χωριό Συρράκο.

Πιο ψηλά από το χωριό απλώνονται οι ορεινοί όγκοι της Νότιας Πίνδου που χωρίζουν την Ηπειρο από τη Θεσσαλία και αποτελούν ιδανικά βοσκοτόπια. Το κλίμα εδώ είναι ψυχρό και ξηρό, χωρίς σχεδόν καθόλου υγρασία, λόγος για τον οποίο λέγεται ότι το χωριό επισκεπτόταν ο Αλή Πασάς.

Οι Καλαρρύτες έχουν πλούσια ιστορία, αφού κατοικήθηκαν πρώτα από ημινομαδικές κοινότητες Βλάχων. Αργότερα, κατά τον 18ο αιώνα άνθησε στο χωριό η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας αλλά και η επεξεργασία του μαλλιού και του δέρματος και με βάση αυτά τα προϊόντα, οι κάτοικοι οργάνωναν εμπορικά δίκτυα στα Ιωάννινα και σε πόλεις του εξωτερικού.

Μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, το χωριό είχε συνεχώς αρκετό πληθυσμό και μάλιστα ιδρύθηκε εκεί και ελληνικό σχολείο.

Μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου από τους Οθωμανούς το 1913 και ακόμα περισσότερο κατά τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, το χωριό έμεινε με λιγοστούς κατοίκους.

Η οικονομική άνθηση του παρελθόντος έχει αφήσει κληρονομιά στο χωριό τα ωραία, μεγαλοπρεπή αρχοντικά του, δείγματα της εξαιρετικής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Θα δείτε τα σπίτια με την γκρι πέτρα και τις γκρίζες σκεπές ανάμεσα στα στενά σοκάκια του χωριού.

Σήμερα διαθέτει πολλούς γραφικούς ξενώνες για ένα ξεκούραστο σαββατοκύριακο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



